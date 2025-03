La difficile trasferta a Napoli della Fiorentina

- Pubblicità -

Dopo la trasferta in Grecia alla Fiorentina non poteva capitare trasferta più difficile in serie A. In casa del Napoli che da cinque giornate non vince in campionato ed ha assoluto bisogno di punti per rimanere nella scia dell’Inter. Viola al Diego Armando Maradona domenica (alle 15) in cerca di riscatto e per difendere il sesto posto.

Le possibile formazioni

Raffaele Palladino sarà costretto a rivedere la formazione rispetto alla trasferta contro il Panathinaikos. In porta torna De Gea. In difesa giocheranno Pongracic, Pablo Marì e Ranieri. La Fiorentina dovrebbe, infatti, giocare dietro ancora con tre difensori. Sulle due corsie del centrocampo Dodo e Gosens, al centro non giocherà Mandragora, assente per squalifica: a fianco di Cataldi dovrebbero giocare Fagioli e Ndour, favorito su Richardson. In attacco nessun dubbio su Kean, ballottaggio aperto invece tra Beltran e Gudmundsson. Assente anche Zaniolo perché squalificato.

Antonio Conte potrebbe riproporre lo stesso undici che aveva iniziato la gara con l’Inter. Tra i pali Alex Meret e difesa con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno, sugli esterni Politano a destra e Spinazzola a sinistra, mentre a centrocampo confermati Lobotka-Gilmour con McTominay a fare da incursore. In attacco confermati Lukaku e Raspadori.