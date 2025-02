La Fiorentina a Milano contro l’Inter tenta il bis

- Pubblicità -

Un’Inter vendicativa attende la Fiorentina nella gara di ritorno che, per uno scherzo del destino, ha perso (3-0) lo scorso giovedì. L’euforia però in casa viola, ha lasciato spazio alla grande consapevolezza delle proprie forze e la concretezza di un gruppo che in una partita difficile, e a ranghi ridotti, ha battuto i campioni d’Italia. Nei nerazzurri Dimarco partirà dalla panchina, Fagioli potrebbe partire subito titolare.

Le possibili formazioni

Raffaele Palladino, a differenza della gara di ritorno, avrà a disposizione i cinque nuovi acquisti e farà alcuni cambi. Davanti a De Gea torna a fare il terzino Dodo. Comuzzo è squalificato ed al centro vanno Pongracic e Ranieri, a sinistra Gosens. In mezzo potrebbe esserci il grande esordio di Fagioli al fianco di Mandragora, sulla trequarti possibile che venga spostato di nuovo Beltran a sinistra al posto di Parisi, con lui Folorunsho sull’altro lato. Gudmundsson, influenzato, ha recuperato e potrebbe giocare con Kean.

Simone Inzaghi cambierà molto rispetto al ko di Firenze. A destra mancherà Dumfries squalificato e ci sarà Darmian. Torneranno Pavard e Barella, mentre Dimarco è influenzato e dovrebbe partire dalla panchina. Al suo posto o Zalewski o Carlos Augusto. Probabile l’impiego di Acerbi al centro della difesa con Bastoni davanti a Sommer. Confermati Calhanoglu e Zielinski. In avanti la coppia formata da Thuram e Lautaro.