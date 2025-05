La Fiorentina a Venezia dopo l’eliminazione dalla Conference League

- Pubblicità -

L’uscita di scena dalla Conference League per mano del Betis obbliga la Fiorentina a tre vittorie nelle ultime tre gare del campionato di serie A per provare ad ottenere lo stesso un posto in Europa. Ed anche con 9 punti non è così scontato riuscire a giocare il prossimo anno in Europa League o in Conference League perché saranno importanti anche i risultati delle altre squadre impegnate in questa volata per le competizioni continentali. Il Venezia occupa il penultimo posto in graduatoria e punta al sorpasso di Lecce ed Empoli per evitare di accompagnare il già retrocesso Monza in Serie B. Gara delicata quella del posticipo pomeridiano (alle 18,30) di lunedì 12 maggio.

La Fiorentina fa la corsa sul Bologna (distante tre punti) sconfitto nell’anticipo dal Milan e che domenica prossima sarà al “Franchi” in uno scontro diretto per l’Europa.

Le probabili formazioni

Raffaele Palladino non potrà contare su Zaniolo squalificato e su Kean in non perfette condizioni fisiche. In attacco giocheranno, dunque, Gudmundsson e Beltran, mentre in difesa con il rientro di Ranieri dalla squalifica si va verso la conferma di Pongracic e Pablo Marì, con le possibili alternative rappresentate da Moreno e Comuzzo. Gli esterni di centrocampo saranno ancora Dodô e Gosens. Al centro Folorunsho, Ndour e Richardson per far rifiatare due tra Adli, Fagioli e Mandragora. Tra i pali ancora De Gea.

Eusebio Di Francesco schiererà Radu tra i pali. In difesa Schingtienne, Idzes e Candé. In mediana ballottaggio a destra tra Ellertsson e Haps con Zerbin a sinistra. Al centro Nicolussi Caviglia, Busio e Kike Perez. In avanti Yeboah e Gytkjaer.