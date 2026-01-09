La Fiorentina alla prova Milan

- Pubblicità -

Dopo il rocambolesco pareggio di mercoledì all’Olimpico contro la Lazio la Fiorentina gioca domenica 11 gennaio alle 15 allo stadio Artemio Franchi contro il Milan, squadra lanciata nelle zone alte della classifica e che cercherà di fare punti in trasferta. La Fiorentina non è più ultima ma la classifica è sempre drammatica e non può non fare punti anche contro i rossoneri. I viola hanno mostrato di essere in ripresa per proseguire la striscia positiva iniziata in questo 2026.

Le probabili formazioni

Paolo Vanoli dovrebbe confermare la difesa a quattro, davanti a De Gea, con gli stessi uomini che hanno giocato contro la Lazio. Confermato, dunque, anche Gosens al posto di Ranieri. A centrocampo Mandragora e Fagioli, con Parisi a destra e Solomon che si candida per un posto da titolare a sinistra. In attacco torna la coppia formata da Kean e Gudmundsson.

- Pubblicità -

Massimiliano Allegri non potrà contare su Tomori in difesa, in quanto squalificato. Giocherà De Winter insieme a Gabbia e Pavlovic. A centrocampo ballottaggio tra Fofana e Loftus-Cheek, mentre in attacco occhio al duo Leao-Pulisic. Recuperato Nkunku. In panchina il nuovo arrivato Fullkrug.

Preso Brescianini

Secondo colpo di mercato per la Fiorentina in questo mercato di riparazione. È stato preso dall’Atalanta Marco Brescianini. Centrocampista, classe 2000, sarà probabilmente in panchina già per il match contro il Milan. La società viola ha versato subito un milione di euro nelle casse dell’Atalanta e altri 10 milioni in caso di riscatto e se la Fiorentina si salverà. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Il riscatto sarà facoltativo in caso di retrocessione in Serie B della Fiorentina, ma obbligatorio da parte dei toscani in caso di permanenza del club viola in Serie A.