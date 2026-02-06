La Fiorentina è chiamata ad una risposta positiva contro il Torino

- Pubblicità -

La Fiorentina non può più permettersi passi falsi. Contro il Torino, sabato alle 20,45 allo stadio Artemio Franchi, non ci sono alternative: vincere per tirarsi fuori dalla zona retrocessione. La squadra di Paolo Vanoli non può permettersi passi falsi. La classifica è sempre drammatica. L’arrivo del nuovo direttore sportivo Fabio Paratici potrebbe aver dato una scossa a tutto l’ambiente.

Le probabili formazioni

Paolo Vanoli non potrà ancora contare sul neo acquisto Daniele Rugani. Il difensore è ancora alle prese con l’infortunio che lo tiene ai box da circa un mese e mezzo. Davanti a De Gea la difesa sarà composta da Gosens, Pongracic, Comuzzo e Dodo. In mezzo al campo ballottaggio tra Mandragora e Fabbian, col primo in vantaggio per affiancare Fagioli e Brescianini. Davanti Kean, a sinistra Gudmundsson mentre a destra giocherà Parisi. Ipotesi Solomon come alternativa.

Marco Baroni dovrà fare a meno di Prati e Vlasic, entrambi squalificati. Davanti a Paleari la difesa sarà formata da Maripan, Coco e Marianucci. A centrocampo ancora assenti Gineitis e Ilic per infortunio. Sulle fasce ci sono Obrador e Pedersen, in mezzo Casadei, Ilkan e uno tra Tameze e Anjorin. Davanti la coppia Adams-Nije.