La Fiorentina vince a Como. Tre punti fondamentali per la salvezza

Dopo il pareggio col Torino che aveva lasciato l’amaro in bocca la Fiorentina batte il Como, in trasferta, e riprende la corsa salvezza. I viola vincono grazie alle reti di Fagioli e di Kean su rigore. Nella ripresa, su tiro di Morata, è Parisi a segnare un autogol per i lariani. Vanoli ripropone Ranieri in difesa al posto di Comuzzo e, senza, Gudmundsson schiera i due nuovi Harrison e Solomon nel tridente con Kean. Fabregas sceglie Douvikas in attacco davanti a Kuhn, Paz e Baturina.

La partita

Primo tempo abbastanza noioso ma con alcune azioni importanti. È Nico paz il primo a provare ad impensierire la retroguardia viola ma Pongracic salva la propria porta. Al 25’ Fagioli festeggia il suo compleanno (ha compiuto 25 anni giovedì) con la rete che sblocca la partita. È Parisi che ruba palla a Vojvoda e prova due tiri, entrambi intercettati dalla difesa lariana. Sul secondo rimpallo di Kempf è proprio Fagioli a ricevere il pallone per l’1-0. Il Como si butta in avanti ed al 44’ Baturina ha una bella palla che però spreca tirando alto.

In apertura di secondo tempo la Fiorentina raddoppia. Al 51’ c’è un fallo di Perrone su Mandragora. Il rigore viene trasformato da Kean, che spiazza Butez. Al 65’ il Como cerca di accorciare le distanze. Batti e ribatti in area ma Ramon non riesce a trovare la deviazione vincente. Vanoli viene poi espulso per proteste ma il Como non demorde ed al 76’ c’è un cross di Rodriguez, Morata colpisce la palla di testa e inganna Parisi che manda il pallone in porta per il 2-1. Nel finale il Como protesta per un tocco di mano di Mandragora, che il Var giudica regolare. È Morata a pagare per le proteste del Como dato che viene espulso per doppio giallo. Ammonito anche Ranieri. La Fiorentina è brava a difendersi e vince. Tre punti importanti per agganciare il Lecce a 21 punti. E lunedì 23 (alle 18,30) il derby col Pisa.

L’allenatore

Soddisfatto, a fine gara, Paolo Vanoli. “A parte le situazioni tattiche, faccio i complimenti a questi ragazzi. Sappiamo cosa è il Como, sta diventando una big, oggi abbiamo dimostrato che con organizzazione e intensità possiamo fare cose importanti. Però sappiamo dove siamo, tre punti importanti ma dobbiamo tenere i piedi per terra. Ora abbiamo la Conference e poi un altro scontro diretto importante in casa. Fagioli – ha detto ancora Vanoli – ha delle qualità importanti. Stiamo lavorando tanto a video e sta migliorando tanto. I primi 15 minuti mi ha fatto molto arrabbiare perché è stato saltato facilmente, poi si è ripreso. I gol ce li ha, a volte è un po’ pigro a fare le preventive, oggi ci è arrivato. Deve arrivare con più determinazione e cattiveria ma è un ragazzo importante. Da quando sono arrivato ho cercato di far passare il messaggio della salvezza e come ci saremmo dovuti arrivare. È stato il passaggio più difficile, non è semplice per una squadra importante come la Fiorentina ritrovarsi a cambiare obiettivi. Noi dobbiamo avere il coraggio di imporci, di giocare, abbiamo le qualità per imporci con la palla. Oggi l’abbiamo fatto bene anche col collettivo”.