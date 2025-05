L’ultima della Fiorentina allo stadio Artemio Franchi

- Pubblicità -

La Fiorentina reduce da due sconfitte consecutive e dall’eliminazione dalla Conference League saluta il proprio pubblico domenica 18 maggio alle 20,45 contro il Bologna dell’ex Vincenzo Italiano neo vincitore della Coppa Italia. Le probabilità di poter giocare in Europa League o in Conference League sono, a questo punto, bassissime e dipendono anche dai risultati delle tante altre squadre che lottano per un posto in Europa. Palladino ha la rosa ridotta ai minimi termini e, soprattutto col dubbio Gudmundsson e Kean.

Le probabili formazioni

Raffaele Palladino ha molti dubbi di formazione, soprattutto in attacco. Davanti a De Gea, la linea a tre sarà formata, con ogni probabilità da Pablo Mari, Ranieri e uno tra Pongracic e Comuzzo. Sulle fasce sono intoccabili Dodo e Gosens, in mediana ancora fuori Cataldi, il ballottaggio è aperto tra Ndour e Richardson per trovare posto al fianco di Mandragora e Fagioli. In attacco, come accennato, emergenza totale: Kean e Gudmundsson sono in forte dubbio, Beltran e Zaniolo sono squalificati, al pari di Folorunsho. Spazio quindi a una coppia inedita: si scalda Colpani, potrebbe arrivare l’esordio da titolare in Serie A del giovanissimo Caprini.

- Pubblicità -

Il Bologna è euforico dopo la vittoria della Coppa Italia ai danni del Milan ed arriva a Firenze con pochi allenamenti e quindi la squadra di Vincenzo Italiano potrebbe essere, a sua volta, rimaneggiata dato che, comunque, la qualificazione alla prossima Europa League è già stata acquisita. In porta Skoruspki. In difesa Beukema e Casale. Sulle corsie esterne probabile l’impiego di uno tra De Silvestri e Calabria a destra, e Lykogiannis a sinistra. A centrocampo, a riposo Freuler, spazio a Pobega e Aebischer. In avanti Fabbian con Dominguez e uno tra Orsolini e Cambiaghi, con Dallinga prima punta.