Palladino si è dimesso. Svolta clamorosa per la panchina della Fiorentina

- Pubblicità -

In attesa di conferme è arrivata la clamorosa notizia che l’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino si è dimesso. Al momento il club viola – che sottolinea di non sapere niente – non conferma o smentisce. Il tutto arriva il giorno dopo la conferenza stampa del presidente Rocco Commisso, del direttore generale, Alessandro Ferrari, e del direttore sportivo, Daniele Pradè, che avevano fatto un’analisi sulla stagione appena conclusa, parlando anche di cosa la Fiorentina avrebbe voluto fare la prossima stagione sempre con Raffaele Palladino alla guida della squadra. Era stato già annunciato la volontà della società di non riscattare Zaniolo, Folorunsho, Adli e Colpani.

Le dimissioni

L’allenatore aveva prolungato, solo pochi giorni fa, il contratto fino al 2027. La scelta del tecnico è arrivata all’improvviso ed ha creato sconcerto a Firenze. Il presidente Rocco Commisso durante la conferenza stampa di ieri lo aveva chiamato “figlio” e tutte le riunioni tecniche di questa settimana e della prossima ruotavano su scelte condivise con Palladino. Si parla di divergenze sorte nelle ultime ore. Altri ipotizzano, invece, l’ipotesi che il tecnico abbia ricevuto un’altra offerta da un’altra società. Sono solo congetture ed è ancora troppo presto per dirlo.

- Pubblicità -

Il possibile successore

Se le dimissioni verranno confermate anche la Fiorentina entrerà nel giro delle società a caccia di un nuovo allenatore. Gasperini, in uscita dall’Atalanta, Sarri, che più volte ha visto il suo nome accostato alla società viola, Baroni, che lascerà la Lazio o l’emergente De Rossi. Questi i nomi (e ce ne sarebbero altri) che potrebbero sedere il prossimo anno in panchina ma il mercato dei “mister” è in fermento. Se veramente Palladino lascerà la Fiorentina le prossime settimane saranno caldissime.