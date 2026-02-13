venerdì, 13 Febbraio 2026
CERCA
HomeFiorentinaTrasferta ad alto rischio per...
Fiorentina

Trasferta ad alto rischio per la Fiorentina a Como

I viola, reduci da due sconfitte ed un pareggio, giocano sabato (alle 15) contro la squadra che l’ha eliminata dalla Coppa Italia

Si attende ancora la svolta in casa Fiorentina. La squadra alterna buone prestazioni ad altre assai deludenti. Preoccupa, inoltre, la circostanza, che i viola pareggino e perdano subendo reti sempre negli ultimi minuti. Sabato (alle 15) allo stadio Sinigaglia il Como gli uomini di Paolo Vanoli affrontano la squadra rivelazione del torneo e che, proprio a Firenze, ha ottenuto il passaggio in semifinale di Coppa Italia. Nonostante le difficoltà la Fiorentina deve provare a vincere o, comunque, a fare risultato, per risalire la classifica e non compromettere la corsa salvezza.

Le probabili formazioni

Paolo Vanoli dovrà fare a meno, quasi certamente, di Gosens e Gudmundsson, quest’ultimo ha dei problemi ad una caviglia. Entrambi potrebbero andare in panchina ed essere schierati magari nella seconda parte della gara. Sicura anche l’assenza di Rugani che sta recuperando dall’infortunio al polpaccio. Davanti a De Gea confermati Dodo, Pongracic, Comuzzo e Parisi. In mediana giocheranno Fagioli, Brescianini e Mandragora. Le alternative sono Ndour e Fabbian. In attacco saranno Solomon e Harrison ad affiancare Moise Kean come unica punta.

Fabregas è intenzionato a riproporre la formazione che ha eliminato il Napoli in Coppa Italia. Davanti a Butez giocheranno Smolcic e Valle come terzini, Kempf e Ramon come centrali. In mediana Da Cunha e Perrone. Sulla trequarti giocherà Rodriguez con Nico Paz e Baturina. Douvikas confermato come punta centrale.

Ti potrebbe interessare

- Pubblicità -
- Pubblicità -

Ultime notizie

- Pubblicità -
- Pubblicità -
- Pubblicità -

Notizie, cronaca, politica, cultura, tempo libero, eventi: raccontiamo Firenze ogni giorno, da quindici anni. Storie, curiosità, tradizioni e personaggi della città. Le news del giorno, gli appuntamenti da non perdere, le voci dei protagonisti. Per restare sempre aggiornati gratuitamente.

Contatti Redazione

Telefono 055 6587611
Email [email protected]

Direttore

Ludovica V. Zarrilli

Editore

Tabloid società cooperativa
Firenze, Via Giovanni dalle Bande Nere, 24

Pubblicità

Telefono 055 6587611
Email [email protected]

Seguici

Il Reporter Iscrizione registro stampa del Tribunale di Firenze N° 5579 del 17/05/2007

© Il Reporter | Tabloid società cooperativa | Riproduzione riservata | Iscr. ROC N. 32478 | P.Iva 05554070481