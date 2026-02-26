Ristorante “I Ragazzi di Sipario”: acqua gratis grazie a Publiacqua

- Pubblicità -

Al Ristorante de “I Ragazzi di Sipario” l’acqua sarà gratis, grazie ad un patto di collaborazione stretto con Publiacqua.

In particolare, l’acqua sarà fornita gratuitamente su tutti i tavoli grazie ad un erogatore fornito da Publiacqua che la rende gradevolmente fresca. Anche le bottiglie di vetro saranno fornite dal gestore idrico.

Le caratteristiche dell’acqua si potranno leggere sulle tovagliette di carta del ristorante.

Inoltre, sempre sulle tovagliette i clienti potranno anche, grazie alla presenza di un QR Code, verificare immediatamente anche l’etichetta dell’acqua della propria abitazione.

Oltre a ciò, Publiacqua ha fornito borracce e polo loggate per i gestori/camerieri.

Dove si trova il ristorante de “I Ragazzi di Sipario”

“I Ragazzi di Sipario” è un ristorante che si trova in via Aretina 16r a Firenze.

I proprietari/soci fondatori sono 15 ragazzi con disabilità che si alternano tra sala e cucina. Il primo germoglio del ristorante di oggi fu la creazione diciotto anni fa, da parte di un gruppo di genitori, di un’associazione che offrisse corsi propedeutici al lavoro dei ragazzi. Da allora, passando dalla preparazione di pasti per gli anziani della Misericordia di Badia a Ripoli, da esperienze presso il Circolo M.C.L. di in via de’ Serragli e poi presso il Teatro Alfieri, l’associazione è cresciuta fino ad arrivare all’apertura di un vero e proprio ristorante.

Il ristorante è aperto dal lunedì al venerdì a pranzo, e il mercoledì, giovedì, venerdì e sabato anche a cena.