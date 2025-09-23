La migliore pizza a Firenze per la guida 2026 del Gambero Rosso

- Pubblicità -

La migliore pizza a Firenze e provincia si mangia in 6 locali, tanti sono i ristoranti che sono entrati nella top 100 della Guida Pizzerie d’Italia 2026 firmata dal Gambero Rosso. Gli esperti hanno valutato la qualità dei piatti serviti, il servizio e anche l’atmosfera per una pubblicazione che in oltre 560 pagine è un vero e proprio viaggio gastronomico nel Belpaese all’insegna della rotonda pietanza. Sulla vetta di questa classifica ci sono i maestri dell’impasto che, superando il punteggio di 90 su 100, possono fregiarsi del prestigioso riconoscimento dei “Tre Spicchi“. Più sotto, con un 8 in pagella, altri 20 ristoranti tra Firenze e provincia possono andare fieri dei “Due Spicchi”.

Le 6 migliori pizzerie di Firenze e dintorni: 5 conferme e una new entry

Cinque le conferme per i “Tre Spicchi”, il massimo riconoscimento. Stando alle valutazioni della Guida 2026 del Gambero Rosso la migliore pizza in città a Firenze è la napoletana preparata da Giovanni Santarpia nel suo locale di via Senese 155 rosso, che ha raggiunto 92 punti, conquistando di nuovo la parte alta di questa gustosa classifica. Se invece allarghiamo lo sguardo alla provincia, il podio è condiviso con Lo Spela di Greve in Chianti, premiato da oltre un decennio e che quest’anno ha ricevuto anche il riconoscimento speciale per il miglior servizio in sala.

Altra “vecchia” conoscenza è quella di Giotto, insegna guidata da Marco Manzi che accanto alla pizzeria in zona Novoli-Puccini da qualche tempo ha aperto anche un locale in centro a Firenze che però perde un punto rispetto all’anno scorso e scende a quota 92. Un pelo più sotto, a 91 punti, c’è la Divina Pizza di Borgo Allegri con Graziano Monogrammi e la moglie Roberta che anche per il 2026 entrano nella top 100 nazionale.

Altra conferma nella Guida Pizzerie d’Italia 2026 del Gambero Rosso è Il Vecchio e il Mare di via Gioberti, con 90 punti, a pari merito con l’ex pizzaiolo del locale, Mario Cipriano, che ha aperto una sua pizzeria a due passi da Porta San Frediano.

Ecco la lista delle pizzerie che si possono fregiare dei Tre Spicchi della guida 2026 del Gambero Rosso a Firenze:

Pizzeria Giovanni Santarpia , via Senese 155 rosso Firenze (92/100)

, via Senese 155 rosso Firenze (92/100) Lo Spela , via di Poneta 44 Greve in Chianti (92/100)

, via di Poneta 44 Greve in Chianti (92/100) Giotto Pizzeria , via Veracini 22 e via Panzani 57 Firenze (92/100)

, via Veracini 22 e via Panzani 57 Firenze (92/100) La Divina Pizza , Borgo Allegri 50 rosso Firenze (91/100)

, Borgo Allegri 50 rosso Firenze (91/100) Il Vecchio e il Mare , via Gioberti 61N Firenze (90/100)

, via Gioberti 61N Firenze (90/100) Cipriano Pizzeria, via Ludovico Ariosto 1 rosso Firenze (90/100)

La migliore pizza a Firenze: i Due Spicchi 2026

Se andiamo a scorrere la classifica 2026 delle migliori pizzerie d’Italia, troviamo 13 locali, che dal centro alla periferia di Firenze, si guadagnano i Due Spicchi del Gambero Rosso. Se ingrandiamo la mappa per comprendere tutta la provincia si aggiungono altre 7 realtà. Tra chi ha ottenuto più di 80 punti, le “teste di serie” sono Fuoco Matto in zona piazza Indipendenza, Zanfa Bros vicino San Frediano, Cucina Conviviale nell’area dell’Isolotto, Tiratissima sui viali di Circonvallazione e Cucina Torcicoda a pochi passi da Santa Croce.

Ecco l’elenco completo delle pizzerie che hanno ottenuto i Due Spicchi a Firenze e dintorni (in ordine dal punteggio più alto):

Fuoco matto , via Ventisette Aprile 16 Firenze

Elementi Cocktail e Pizza , via del Pozzo 13 Barberino di Mugello

, via del Pozzo 13 Barberino di Mugello Zanfa Bros , via Pisana 82 rosso Firenze

, via Pisana 82 rosso Firenze Cucina Conviviale , via del Cronaca 16 rosso Firenze

Tiratissima , viale Amendola 14 rosso Firenze

, viale Amendola 14 rosso Firenze Cucina Torcicoda , via Torta 5 rosso Firenze

, via Torta 5 rosso Firenze Il Pacchero , Borgo San Iacopo 64 rosso Firenze

, Borgo San Iacopo 64 rosso Firenze Mano d’Opera , viale Fanti 3 rosso Firenze

, viale Fanti 3 rosso Firenze ‘A Puteca , via Gioberti 170 Firenze

, via Gioberti 170 Firenze 3ddì , piazza Ghiberti Firenze

, piazza Ghiberti Firenze Gli Allocchi Pizzeria , viale Baccarini 26 Marradi

, viale Baccarini 26 Marradi I’ Regolo , via Calimara 4A Scarperia e San Piero a Sieve

, via Calimara 4A Scarperia e San Piero a Sieve Bellagrò , piazza Ravenna 10 Firenze

, piazza Ravenna 10 Firenze La Torre Osteria et Bottega , località La Torre – Traversa del Mugello Scarperia e San Piero

, località La Torre – Traversa del Mugello Scarperia e San Piero Centrale , via Garibaldi 42 Pontassieve

, via Garibaldi 42 Pontassieve Fratelli Cuore , piazza della Stazione Firenze

, piazza della Stazione Firenze Orto del Cigno, via di Varlungo Firenze

via di Varlungo Firenze Dispensa Verace , centro commerciale viale Forlanini Firenze

, centro commerciale viale Forlanini Firenze Le Carceri , piazza Madonna della Neve 3 Firenze

, piazza Madonna della Neve 3 Firenze Picò, piazza Barberini Barberino Val d’Elsa