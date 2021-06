Forte Belvedere Firenze 2021: eventi e mostra (gratis), gli orari di apertura

Il giorno dopo la cerimonia di consegna dei fiorini d’oro per San Giovanni, il Forte Belvedere di Firenze riapre al pubblico per l’estate 2021 con nuovi orari: dal 25 giugno ospita una doppia mostra per “fotografare” l’evoluzione dell’Italia, dagli scatti di Massimo Vitali, alle immagini dell’archivio Alinari. L’ingresso è gratuito per tutti. Il progetto, a cura del Museo Novecento e di Sergio Risaliti, si intitola Ieri, oggi, domani. Italia autoritratto allo specchio e riunisce due diverse esposizioni: Italiae. Dagli Alinari ai maestri della fotografia contemporanea e la personale di Vitali Pienovuoto, entrambe promosse dal Comune di Firenze e organizzate da Muse.

Continua così il viaggio nella fotografia italiana, iniziato l’anno scorso nella fortezza medicea con l’esposizione dedicata a Massimo Sestini. Su questa splendida terrazza panoramica ci saranno anche eventi, spettacoli teatrali e tornerà il Bar del Forte.

L’apertura 2021 del Forte Belvedere di Firenze, gli orari e le mostre

Il Forte Belvedere è aperto dal 25 giugno al 10 ottobre 2021, con orari diversi rispetto all’anno scorso: dal martedì al venerdì dalle 16.00 alle 21.00, mentre sabato e domenica anche al mattino, dalle 10.00 alle 21.00. Nella palazzina del Buontalenti prende posto la migliore fotografia italiana. Un centinaio di scatti che provengono dall’Archivio Alinari, diverse per tecniche e stile, delineano un ritratto inedito del nostro Paese dalla fine dell’Ottocento in poi. Una mostra che girerà il mondo, grazie alla Farnesia: sta facendo già tappa a Minsk e proseguirà poi per San Pietroburgo.

Sempre nella palazzina del Forte Belvedere arrivano oltre 40 foto firmate da Massimo Vitali, panorami di spiagge italiane che hanno immortalano l’evoluzione dei costumi e della società del Belpaese nel corso degli anni, anche durante l’ultimo periodo di pandemia. Immagini “metafisiche” tra solitudini, moltitudini, spazi pieni, assembramenti e spazi vuoti.

Le visite guidate, gli eventi e il Bar del Forte

Anche per il 2021, Muse organizza visite guidate alle mostre ospitate dentro il Forte Belvedere: tutti i venerdì e tutti i sabati alle ore 17 e alle 18.30 (costo 3 euro a persona, 1.50 euro per i residenti nel Comune di Firenze). I soci di Unicoop Firenze, tutti venerdì e tutti i sabati alle ore 17, hanno inoltre la possibilità di conoscere i segreti di questa fortezza, arrivando fino alla stanza del tesoro, che si trova lungo il percorso sotterraneo. Info e prenotazioni qui. Dall’8 luglio la 10 ottobre 2021 al Forte Belvedere e a Villa Bardini sono in programma inoltre laboratori per bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni dedicati all’arte fotografica (gratis grazie al sostegno della Fondazione CR Firenze), il giovedì, venerdì, sabato e domenica alle ore 18, a settembre alle 17.

Tra gli altri eventi collaterali al Forte Belvedere di Firenze anche gli spettacoli teatrali della Compagnia delle Seggiole (le prime date il 26 e 27 giugno con “La Mandragola”), l’Italian Chef Charity Night prevista il 7 settembre 2021 e le iniziative che saranno organizzate dalla Caffetteria del Forte, bar e punto ristoro dove mangiare uno snack o fare aperitivo.