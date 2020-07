Un museo sotto le stelle, una fortezza panoramica sulla città con visite guidate e qualche evento: Firenze torna a spalancare le porte del Forte Belvedere, l’ingresso per il 2020 è gratis, ma gli orari di apertura sono dimezzati rispetto al passato ed è necessario rispettare le regole anti-Covid durante l’accesso alla fortezza.

Non ci saranno grandi mostre di arte contemporanea come nel passato, ma questo suggestivo spazio sarà animato da incursioni teatrali, come succederà nel giorno dell’inaugurazione grazie a un progetto di Sergio Risaliti, direttore del Museo Novecento, e della Fondazione Teatro della Toscana.

Forte Belvedere di Firenze: quando è aperto, gli orari 2020

L’apertura di questo luogo di arte e storia è fissata sabato 11 luglio 2020 e il Forte Belvedere di Firenze resterà accessibile per 3 mesi, fino all’11 ottobre, dal martedì alla domenica con orario 15.00 – 20.00. L’ingresso è gratuito per tutti: non è necessaria la prenotazione, basta presentarsi all’accesso di via San Leonardo 1.

“Quest’anno le difficoltà di bilancio non ci hanno purtroppo consentito di programmare una nuova esposizione al Forte Belvedere – spiega Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Firenze – ma non abbiamo comunque voluto lasciar chiuso uno dei luoghi più suggestivi e cari ai fiorentini. Fino ad ottobre per tutti loro e per i visitatori il Forte sarà dunque visitabile e in maniera gratuita, una novità che sono certo incontrerà il favore del pubblico”.

Le visite guidate al Forte e il programma di eventi (in forma ridotta)

Starà quindi un’estate sottotono quella del Forte Belvedere vista la crisi scatenata dal coronavirus, anche se il Comune di Firenze non esclude di portare su questa terrazza panoramica altri eventi artistici dopo quello in programma per la riapertura. Sabato 11 luglio alle ore 18.00, il Forte ospita l’appuntamento “Grand Tour Belvedere. Da Montaigne e Goethe a Stendhal e Rilke, da Taine a James”: 15 attori del gruppo de “I Nuovi” reciteranno alcune letture di testi dei grandi viaggiatori che hanno celebrato le bellezze della città, da Stendhal a Rilke, da Montaigne a Goethe. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Dall’11 luglio 2020 ripartono anche le visite guidate al Forte Belvedere, alle 18.00 e alle 19.00 (costo 2,50 euro per i residenti nella Città Metropolitana di Firenze, 5 euro per gli altri, riduzione 2×1 per i soci di Unicoop Firenze), mentre negli altri orari un mediatore culturale sarà a disposizione del pubblico per una breve spiegazione all’inizio del percorso museale.

L’apertura 2020 del Forte Belvedere…. e di Santa Maria Novella

Oltre al Forte Belvedere, riapre un altro dei musei civici di Firenze: il complesso di Santa Maria Novella torna ad ospitare i visitatori dal 10 luglio 2020 con gli orari che si sviluppano nel weekend (venerdì e sabato 10.00 -17.00; domenica 13.00 – 17.00). Per Santa Maria Novella si può accedere tramite prenotazione sul sito dei musei civici fiorentini (scelta consigliata) oppure direttamente dalle biglietterie di piazza Santa Maria Novella e piazza della Stazione. Qui gli altri musei di Firenze aperti dopo il lockdown per il Covid.