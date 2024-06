L’apertura 2024 (gratis) del Forte Belvedere di Firenze

- Pubblicità -

Tornano a spalancarsi i pesanti portoni di Forte Belvedere: l’apertura 2024 della fortezza che guarda Firenze dall’alto della collina di Boboli è fissata per il 25 giugno. Gli spazi esterni saranno visitabili gratuitamente 6 giorni su 7, da mattina a sera. In più tutti i venerdì e le domeniche si svolgeranno visite guidate per scoprire i segreti del Forte San Giorgio, il nome “ufficiale” di questo baluardo.

Gli orari 2024 di apertura del Forte Belvedere di Firenze

Nel dettaglio il Forte Belvedere sarà aperto dal 25 giugno dal martedì alla domenica con orario 10- 20 (lunedì chiuso per riposo settimanale) grazie alla proposta di valorizzazione offerta dai Musei Civici Fiorentini e da MUS.E. I visitatori potranno vedere gli spazi esterni, che offrono un panorama unico su Firenze, e le due terrazze della Palazzina Medicea. L’ingresso è gratuito.

Il complesso che oggi vediamo è il frutto di un’articolata stratificazione architettonica. Il Forte, la cui palazzina è attribuita a Bartolomeo Ammannati, si trova vicino alla cinta delle mura cittadine arnolfiane (1285-1333), ed è stato modificato nel corso del tempo. La costruzione delle fortificazioni vere e proprie fu avviata nel 1590 per volere di Ferdinando I de’ Medici come ultimo tassello di un aggiornamento del sistema difensivo dell’Oltrarno fiorentino.

Le visite guidate al Forte Belvedere

Con l’apertura 2024 ripartono anche le visite guidate al Forte Belvedere, tutti i venerdì e le domeniche alle ore 17.00 e alle 18.30, che permetteranno di comprendere i tratti salienti della storia della fortezza e più in generale delle architetture cinquecentesche. Sarà così possibile apprezzare la storia e gli spazi del Forte San Giorgio, dedicando un’attenzione particolare ai bastioni, alle cannoniere, alla palazzina e alla misteriosa stanza del tesoro. Il costo dei tour guidati è di 5 euro, 2,50 euro il ridotto. Prenotazione obbligatoria (0552768224 – [email protected] – www.musefirenze.it).

Visite su torri e porte storiche

Il Forte Belvedere si aggiunge all’apertura estiva di torri, porte e fortezze cittadine. Porta San Frediano, in collaborazione con la Fondazione Angeli del Bello, è visitabile fino al 30 settembre il sabato e la domenica dalle 17 alle 20. Nello stesso periodo, restano visitabili anche la Torre della Zecca e la Torre San Niccolò, il cui intervento di restauro si è concluso di recente (orario: venerdì, sabato e domenica dalle 17 alle 20, visite ogni mezz’ora). A questo calendario si aggiungono le visite alla Fortezza di San Giovanni, più nota come Fortezza da Basso, in collaborazione con Firenze Fiera (sabato 27 luglio, sabato 24 agosto, sabato 14 settembre ore 16-17-18).