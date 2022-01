Il 9 gennaio a Firenze torna la Domenica Metropolitana

Il 9 gennaio 2022 a Firenze torna la Domenica metropolitana, l’iniziativa che permette a tutti i residenti della Città Metropolitana di fruire dei musei cittadini gratuitamente.

Visite guidate gratuite il 9 gennaio per la Domenica metropolitana: ecco dove

Il prossimo 9 gennaio, in occasione della Domenica Metropolitana, giovani e adulti potranno effettare visite guidate gratuite (su prenotazione) in Palazzo Vecchio, in Palazzo Medici Riccardi, al complesso di Santa Maria Novella e delle Murate (e alle esposizioni in corso) e al Memoriale di Auschwitz. Al Museo Novecento. Inoltre, si potrà visitare la mostra dedicata all’artista inglese Jenny Saville.

Le attività per famiglie con bambini per la Domenica metropolitana del 9 gennaio

Tra le attività in programma nella Domenica Metropolitana del 9 gennaio a Firenze non mancano le proposte per le famiglie con bambini. Si segnalano La favola della tartaruga con la vela e Corte in festa (Museo di Palazzo Vecchio), l’atelier di pittura Figure (Museo Novecento) e il laboratorio artistico In bottega, la doratura (Palazzo Medici Riccardi).

L’ingresso ai musei è gratuito e non occorre la prenotazione. Le visite guidate e le attività sono gratuite e la prenotazione è obbligatoria (è possibile riservare un solo appuntamento nel corso della giornata per un massimo di 5 persone. Nei Musei Civici Fiorentini e in Palazzo Medici Riccardi i protocolli consentono l’accesso di un numero limitato di visitatori ogni ora. Per informazioni e prenotazioni: da lunedì 3 gennaio a sabato 8 gennaio (h 9.30-13.00 e h 14.00-17.00, il servizio non è attivo la domenica mattina) Tel. 055-2768224, [email protected], www.musefirenze.it