venerdì, 21 Novembre 2025
Arte & Cultura

La politica e la musica secondo Becattini, al Teatro Excelsior di Reggello

Venerdì 28 novembre alle 21 “La politica e la musica hanno molte cose in comune, usano gli stessi strumenti”

di Simone Spadaro

-

“La politica e la musica hanno molte cose in comune, usano gli stessi strumenti”.

Le racconterà dal vivo Lorenzo Becattini, che nella sua vita ha unito alle esperienze istituzionali, politiche e manageriali, l’amore per il rock e il piacere di comporre canzoni.

“Fra partiti e spartiti “è il titolo di questo progetto che andrà in scena al Teatro Excelsior di Reggello venerdì 28 novembre alle ore 21,00. Il sottotitolo svela un ulteriore significato: “in politica e nella musica servono accordi”.

Sul palco insieme a Becattini, coadiuvato da Alessandro Sarti ed Enzo Brogi, ci sarà Viola Bichi con un balletto, due pianisti: il maestro Roberto Prosseda e il giovane Manuel Nocentini, insieme al tenore Marcello Nardis ed al mezzosoprano Tiziana Somigli.

La conduzione dell’evento è affidata alla giornalista Eva Edili.

La regia è di Riccardo Sati, fonico Lorenzo Cardelli. La grafica della locandina è di Claudia Cogato Lanza.

