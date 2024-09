A Palazzo Medici Riccardi la natura negli scatti di Valter Bernardeschi

- Pubblicità -

Allegria, bellezza e fragilità inondano le Sale Fabiani di Palazzo Medici Riccardi a Firenze che ospitano E fu sera e fu mattina: La natura negli scatti di Valter Bernardeschi. Il fotografo, già vincitore del Wildlife Photographer of the Year del Natural History Museum di Londra, è protagonista della nuova esposizione autunnale, visitabile dal 5 settembre 2024 al 7 gennaio 2025. Promossa da Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con il Museo Geo Bruschi, l’Associazione Fotografi del Levante Fiorentino e l’Associazione culturale Kairos, è il frutto di un progetto di Giovanni Passaniti con MUS.E. La mostra a Palazzo Medici Riccardi sarà la prima tappa di un percorso espositivo itinerante che vedrà coinvolti in futuro anche altri luoghi della Città Metropolitana di Firenze.

La nuova mostra di Palazzo Medici Riccardi

Valter Bernardeschi elabora la sua poetica fotografica in relazione alle parole di Papa Francesco nella Lettera Enciclica “Laudato Si”. In mostra emergono così i temi della creazione, della trasformazione e del fascino del mondo naturale. Le immagini del fotografo tuttavia non si limitano a celebrare la bellezza estetica della natura, ma invitano a una riflessione profonda sul ruolo dell’essere umano all’interno di questo ecosistema. Tutti noi nasciamo e abitiamo il luogo che ci circonda e la sua natura, pertanto l’esposizione è un invito ad esserne responsabili prendendosene cura e riscoprendone meraviglia e mistero.

- Pubblicità -

In esposizione sono protagoniste le immagini di paesaggi incontaminati, dove la luce gioca un ruolo fondamentale nel definire forme e colori creando atmosfere sospese tra sogno e realtà, ma anche quelle raffiguranti animali, colti con uno sguardo intimo attraverso fotografie che immortalano momenti cruciali della trasmissione della vita. “E fu sera e fu mattina: La natura negli scatti di Valter Bernardeschi” è dunque un vero e proprio viaggio visivo che attraversa luoghi remoti e affascinanti del nostro pianeta, colti tramite una sensibilità rara ed una tecnica impeccabile.

Per elaborare queste fotografie, l’artista ha dapprima studiato il comportamento di ogni specie vivente e poi, in seguito a lunghi periodi di pazienza “passati immobile dietro la macchina da presa”, ne ha colto l’atto maggiormente esemplificativo: è il caso di “Davide e Golia”, una delle opere più curiose visibili in mostra. Un fermo immagine che ritrae una giraffa assieme ad un uccellino appartenente alla specie dei bufaga, una sorta di “spazzino della savana” che ha il curioso compito di ripulire la cute agli altri animali. L’occhio dell’artista, con prontezza e grande cuore, ha restituito così libertà agli esseri viventi protagonisti della fotografia e conseguentemente anche a noi.

- Pubblicità -

Informazioni: giorni, orari e biglietti

La mostra di Palazzo Medici Riccardi a Firenze, “E fu sera e fu mattina: La natura negli scatti di Valter Bernardeschi”, è visitabile tutti i giorni (eccetto il mercoledì), dalle ore 09:00 alle 19:00. La biglietteria chiude un’ora prima. L’esposizione sarà accompagnata da un catalogo edito da Edifir-Edizioni Firenze, che offre un approfondimento sulle opere esposte e sul percorso artistico dell’artista.