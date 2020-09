95 mila confezioni di materiale per la scuola donate nei Coop.fi

La solidarietà passa anche dallo zaino. Quaderni, matite, pennarelli: sono 95.000 le confezioni di materiale scolastico donate in occasione della raccolta straordinaria organizzata sabato 12 settembre dalla Fondazione Il Cuore si scioglie in 42 supermercati Coop.fi. Tutto il ricavato, che verrà raddoppiato da Unicoop Firenze, andrà alle famiglie in difficoltà. Centinaia i volontari coinvolti.

Fra gli oggetti più donati dai clienti quaderni, pennarelli, matite, fogli, astucci e anche zaini, oltre ai piccoli oggetti come temperamatite, colla e forbici.

La raccolta per la scuola nei Coop.fi

“La raccolta straordinaria – spiega Irene Mangani, vicepresidente della Fondazione Il Cuore si scioglie – ha raggiunto un risultato importante che fa sì che quasi tutti i 10.000 nuclei famigliari in difficoltà segnalati dalle Caritas potranno avere accesso a parte del corredo scolastico da mettere nello zaino Non ci poteva essere una risposta più partecipata e solidale per accompagnare i ragazzi nel rientro in classe”.

Quanto donato andrà alle Caritas diocesane della Toscana, ma anche alle tante associazioni che organizzano attività doposcuola per i ragazzi come ad esempio Alidoro a Fucecchio o la Comunità di minori a dimensione familiare San Martino (Castelfiorentino) o ancora l’associazione Arco che opera a Scandicci insieme agli istituti del territorio.