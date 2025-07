Estate 2025, tornano le visite alle torri e fortezze di Firenze

- Pubblicità -

Un’estate all’insegna della storia, dell’architettura e di panorami mozzafiato: il Comune di Firenze e la Fondazione MUS.E lanciano un ricco programma di visite guidate alle torri, porte e fortezze di Firenze, offrendo a cittadini e turisti l’occasione unica di vivere la città da punti di vista inediti. L’iniziativa, pensata per valorizzare il patrimonio storico-architettonico della città, si svolge nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2025.

Le visite alle fortezze di Firenze iniziano al Forte

Le visite sono iniziate il 24 giugno 2025 al Forte Belvedere in occasione della festa di San Giovanni: da allora il Forte è aperto dalle 10 alle 20. Questo capolavoro dell’architettura militare tardo-rinascimentale, edificato alla fine del Cinquecento per rafforzare la linea difensiva dell’Oltrarno, sarà visitabile tutti i giorni (a parte il lunedì) ma chi vuole approfondirne la storia può farlo grazie ai percorsi guidati organizzati ogni venerdì, sabato e domenica alle 17.00 e alle 18.30. Grazie al progetto Firenze Forma Continua, inoltre il Forte si racconta oggi in una nuova chiave, evidenziando il ruolo centrale che ha avuto nella protezione del centro storico.

Un’estate 2025 tra torri e porte medievali

Il programma di visite dell’estate 2025 prosegue con l’apertura straordinaria di alcune delle più affascinanti torri e porte di Firenze:

Porta San Frediano : aperta fino al 31 luglio, con visite ogni 30 minuti dalle 17.00 alle 20.00.

Torre San Niccolò : visitabile dall’1 al 31 agosto, completamente restaurata nel 2024, con salite ogni 45 minuti sempre dalle 17.00 alle 20.00.

Porta Romana: protagonista del mese di settembre (1-30 settembre), con accessi ogni 30 minuti tra le 16.00 e le 19.00.

Questi itinerari permettono di scoprire il tessuto urbano della Firenze medievale, un tempo protetta da una cinta muraria di oltre otto chilometri, oggi parzialmente conservata soprattutto nella zona dell’Oltrarno.

Le visite speciali: Baluardo di San Giorgio e Fortezza da Basso

Accanto al programma principale di visite alle torri di Firenze nell’estate 2025, si segnalano anche le visite straordinarie al Baluardo di San Giorgio e alla Fortezza da Basso, nota anche come Fortezza di San Giovanni:

Baluardo di San Giorgio : 11 luglio e 8 agosto (17–20), 12 settembre (16–19).

Fortezza da Basso: 25 luglio, 29 agosto, 26 settembre (16–19), in collaborazione con Firenze Fiera.

Queste strutture testimoniano il passaggio dall’architettura difensiva medievale a quella “alla moderna”, capace di rispondere ai nuovi scenari bellici legati all’introduzione delle armi da fuoco.

Un patrimonio riconosciuto dall’UNESCO

Le visite alle torri e fortezze di Firenze estate 2025 non sono solo un’esperienza culturale, ma anche un’azione concreta di valorizzazione del patrimonio UNESCO. Il tracciato dell’antica cinta muraria, in particolare, segna ancora oggi i confini ideali del sito del centro storico di Firenze Patrimonio Mondiale, recentemente esteso fino a San Miniato. Le attività proposte seguono i principi dell’Agenda 2030 e sono pensate per coinvolgere sia i turisti sia i residenti.

Info utili, costi e prenotazioni

Tutte le visite alle torri, porte e fortezze di Firenze in questa estate 2025 sono aperte a partire dagli 8 anni di età, al costo di 6 euro a persona. La partecipazione è gratuita per i possessori della Card del Fiorentino.

Fa eccezione il Forte Belvedere dove:

Residenti nella Città Metropolitana di Firenze: ingresso gratuito + €2,50 per la visita guidata.

Non residenti: ingresso intero €5, ridotto €3 (18-25 anni), gratuito per under 18, possessori della Card del Fiorentino, membri ICOM/ICOMOS/ICCROM, guide turistiche, giornalisti, disabili e accompagnatori + €5 per la visita guidata.

📞Prenotazioni e informazioni: 055-0541450 o www.musefirenze.it