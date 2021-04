Arriva il freddo in Toscana, calo temperature fino a giovedì

Arriva il freddo in Toscana: come riporta una nota della Regione la tendenza è infatti al peggioramento e giovedì è prevista una forte inversione termica con temperature diffusamente sottozero in pianura come non accadeva da febbraio. Le temperature cominceranno a risalire a partire da giovedì.

Freddo in Toscana: l’allerta meteo di oggi

Intanto oggi il forte vento sta creando qualche problema: l’allerta gialla, emessa dal centro funzionale della protezione civile, è fino alle ore 20 per il vento (quella per la neve scade alle 18) e riguarda tutto il territorio regionale. Calo deciso delle temperature nelle zone interne. Mari molto mossi o localmente agitati al largo.

Il meteo di domani a Firenze

Per domani a Firenze il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con una probabilità di pioggia intorno al 20%: le temperature oscilleranno dagli zero gradi nel corso della notte, arrivando al picco di 11 gradi previsto per le ore 14.