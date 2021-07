Il tratto A1 Firenze Sud-Impruneta diventa gratuito

Il tratto Firenze Sud-Impruneta dell’A1 diventerà gratuito, a partire da domani. La gratuità sarà per chi è diretta verso nord. È questa una delle soluzioni concordate tra i cittadini del Chianti e Autostrade per l’Italia dopo l’incontro di ieri per capire come muoversi, dopo i numerosi disagi a danno degli automobilisti.

I sindaci del Chianti hanno visitato i cantieri sul tratto fiorentino dell’A1 e alla fine si è arrivati a questa soluzione condivisa da tutte le parti. L’esenzione del pedaggio tra Firenze Sud e Impruneta sarà possibile grazie a un dispositivo ad hoc dedicato agli utenti che, entrati ad Impruneta, escono e rientrano a Firenze Sud perché diretti in direzione Nord.

Info sul traffico anche via Whatsapp

Il pedaggio gratis non è l’unica iniziativa messa in piedi dai Comuni del Chianti: tra queste, infatti, anche l’attivazione di una collaborazione con i mezzi di comunicazione comunali (tutti i canali social e anche i servizi di messaggistica come WhatsApp) per informare in tempo reale sui flussi del traffico.

In arrivo nuovi bandi di gara per la manutenzione delle strade

Nel frattempo ieri Anas ha annunciato l’uscita di 76 bandi di gara da cinque milioni di euro ciascuno per l’esecuzione di lavori di manutenzione della pavimentazione di strade e autostrade, del valore complessivo di 380 milioni. Per la Toscana sono previsti 28 milioni di euro di cantieri.