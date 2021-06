Partono i lavori sull’A1, in alcuni tratti non si pagherà il pedaggio

Partono da stasera le manovre per i lavori alle gallerie dell’autostrada A1 (qui l’ampliamento nel 2013), nel tratto compreso tra Firenze Sud e Firenze Scandicci: i disagi ci saranno, per questo motivo Autostrade ha deciso di azzerare il pedaggio su alcuni tratti. In particolare saranno gratuiti, fino alla fine dei lavori, i percorsi di ingresso a Firenze Scandicci e uscita a Firenze Impruneta, ingresso a Villa Costanza e uscita a Firenze Impruneta, ingresso a Firenze Impruneta e uscita a Firenze Sud.

Lavori A1 Firenze Sud – Scandicci: altre esenzioni

Esenzioni del pedaggio anche per i tratti Firenze-Impruneta-Firenze-Scandicci e Firenze Impruneta-Villa Costanza per i percorsi con ingresso dalle stazioni di Chiusi, Valdichiana, Monte S.Savino, Arezzo, Valdarno, Incisa, Firenze Sud e uscita a Firenze Scandicci. Durante il periodo dei lavori, fino al 31 agosto, la stazione di Firenze Impruneta rimarrà chiusa in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma, ma durante i fine settimana di agosto, dalle 12 del venerdì alle 22 della domenica, sarà aperta in modo da non creare ulteriori problemi a chi deve partire in vacanza. La situazione sarà comunque monitorata giorno dopo giorno.

L’intervento

L’intervento riguarda un ampio tratto, 16mila metri quadrati per l’ammodernamento delle gallerie di Pozzolatico, Brancolano, Lastrone e Melarancio.