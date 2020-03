Come funzionano i buoni spesa del Comune di Firenze

Un aiuto economico a tutte le famiglie che, a seguito dell’emergenza coronavirus, sono in difficoltà e non riescono a comprare cibo e beni di prima necessità. Anche a Firenze arrivano i buoni spesa finanziati dal governo: come funzionano? Il Comune sta mettendo a punto le procedure per fare domanda e richiedere questi voucher alimentari.

Solo per la città di Firenze sono stati stanziati oltre 2,4 milioni di euro e Palazzo vecchio ha già annunciato che, in attesa dell’arrivo dei finanziamenti da Roma, anticiperà i fondi per partire con il progetto della solidarietà alimentare il prima possibile.

Buoni spesa a Firenze, a chi spettano: gratis per chi?

Il sindaco Dario Nardella ha annunciato che il Comune di Firenze aiuterà le fasce della popolazione più sofferenti, in questo momento, a cui saranno destinati (gratis) i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari. I voucher andranno a chi già viveva in condizioni di difficoltà ed è seguito dai servizi sociali, ma anche ai nuovi poveri, che da un giorno all’altro hanno perso il lavoro e si sono trovati senza una fonte di reddito.

Ecco, in particolare, le prime indicazioni. I buoni spesa del Comune di Firenze, come reso noto dallo stesso Nardella, spetteranno

Ai cittadini che dallo scorso mese di febbraio hanno perso il lavoro (licenziamenti, chi aveva un contratto a tempo determinato non rinnovato, badanti il cui impiego è stato interrotto)

(licenziamenti, chi aveva un contratto a tempo determinato non rinnovato, badanti il cui impiego è stato interrotto) Le persone in cassa integrazione , quelle che hanno assistito a una forte contrazione del reddito e che hanno anche a carico altri familiari

, quelle che hanno assistito a una forte contrazione del reddito e che hanno anche a carico altri familiari Le partite Iva e i lavoratori delle aziende che hanno chiuso o hanno ridotto drasticamente il loro volume d’affari e che rientrano nell’elenco dei codici Ateco stabiliti dai vari decreti

e i lavoratori delle o hanno ridotto drasticamente il loro volume d’affari e che rientrano nell’elenco dei codici Ateco stabiliti dai vari decreti Lavoratori intermittenti con contratti attivi ma che a seguito dell’emergenza coronavirus hanno visto diminuire di punto in bianco le chiamate

con contratti attivi ma che a seguito dell’emergenza coronavirus hanno visto diminuire di punto in bianco le chiamate Gli “invisibili”, persone che vivevano di occupazioni irregolari e che adesso si trovano in difficoltà.

Come richiedere i voucher alimentari

I tecnici informatici di Palazzo Vecchio sono all’opera per creare una piattaforma digitale dedicata al sostegno alimentare, che sarà consultabile dal sito del Comune di Firenze. Chi avrà difficoltà a presentare la domanda online potrà chiamare il call center 0553282200 oppure il Segretariato sociale del Comune al numero 800508286 e gli operatori aiuteranno nella compilazione del modulo web.

Coronavirus, come funzionano i buoni spesa a Firenze

Ci sono due modalità. Per quanto riguarda le persone in difficoltà per l’emergenza coronavirus, a ogni nucleo familiare potranno andare buoni spesa fino a un valore complessivo tra i 250 e i 300 euro: non saranno però consegnati direttamente alle famiglie, ma il budget sarà versato al negozio alimentare di Firenze scelto dallo stesso utente nel momento della domanda online, tra supermercati e negozi di vicinato.

Per i cosiddetti “invisibili” è previsto poi il pacco spesa, contenente beni alimentari vari, consegnato dalle associazioni di volontariato che già sono impegnate su questo fronte, come Caritas e Banco alimentare. Intanto Unicoop Firenze e la sua Fondazione Il Cuore si scioglie hanno annunciato che forniranno buoni spesa per un valore complessivo di 300mila euro alle realtà di volontariato della Toscana che assistono con pacchi alimentari chi ha più bisogno.