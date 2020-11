Buoni spesa del Comune di Firenze: nuovo bonus Covid da 500 euro

“Faremo di tutto per usarli in modo efficiente e rapido”, annuncia il sindaco Nardella. Presto il Comune di Firenze pubblicherà il bando per fare domanda dei nuovi buoni spesa di novembre 2020, un “bonus” di massimo 500 euro che andrà alle famiglie in difficoltà per la crisi scatenata dal Covid.

Entro fine novembre arriveranno infatti i fondi previsti dal governo con il decreto legge ristori ter per una seconda tranche di voucher destinati a chi non riesce a riempire il carrello per i fabbisogni quotidiani.

2 milioni al Comune di Firenze per i buoni spesa Covid

Al Comune di Firenze, per questo nuovo “bonus spesa” arriveranno circa 2 milioni di euro, una cifra simile a quella che lo Stato versò nelle casse di Palazzo Vecchio a primavera per i primi buoni. “A questi soldi ci auguriamo che si aggiungano anche i contributi Regione Toscana”, ha detto il primo cittadino Dario Nardella in una diretta Facebook.

“Mi arrivano tantissime lettere e mail da parte di persone in difficoltà, che stanno scivolando nella povertà – ha continuato – è un dolore fortissimo per me, come credo per qualsiasi sindaco” .

I requisiti per i buoni spesa del Comune di Firenze, come averli e come fare domanda

È in via di definizione il bando del Comune, che stabilirà i requisiti di chi potrà fare domanda del bonus spesa di novembre-dicembre 2020. “Faremo un bando con criteri e priorità e terremo conto dell’Isee corrente”, ha annunciato Nardella. Il Comune di Firenze ha scelto l’Isee corrente per assegnare i buoni spesa – ha spiegato il sindaco – perché l’indicatore fotografa la situazione del reddito in questo momento e consentirà di fare richiesta anche a quelle persone che negli ultimi mesi hanno preso il lavoro o avuto una contrazione del reddito a seguito della chiusura delle attività per le restrizioni anti-Covid.

Secondo le regole nazionali il contributo potrà raggiungere un massimo di 500 euro per i nuclei familiare più in difficoltà.

Quando arriva il bonus spesa

Come già successo per i primi buoni spesa Covid, il Comune si avvarrà della collaborazione dei 5 Quartieri fiorentini per la distribuzione dei voucher che poi potranno essere spesi nei negozi convenzionati solo per l’acquisto di beni di prima necessità, come frutta, verdura e alimenti. A primavera ad esempio vennero esclusi dalla lista dei prodotti acquistabili alcolici e super alcolici.

Nardella ha assicurato che le procedure per far domanda dei buoni spesa saranno attivate nel giro di pochi giorni dall’arrivo dei fondi dallo Stato (entro 7 giorni dall’entrata in vigore del decreto ristori ter): la pubblicazione del bando avverrà quindi tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre sul sito del Comune di Firenze.