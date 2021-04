In Toscana è partita la prenotazione del vaccino Covid per le categorie delle persone fragili: si tratta dei cosiddetti soggetti “estremamente vulnerabili” definiti anche pazienti “a elevata fragilità”, perché affetti da patologie che espongono a un alto rischio nel caso di infezione da coronavirus. A loro vanno le dosi della casa farmaceutica Moderna e dal 23 aprile anche le fiale Pfizer. La Regione Toscana ha creato due distinti binari di somministrazione, in base al codice di esenzione per patologie: alcune categorie di soggetti fragili sono contatti direttamente dagli ospedali o dai centri specialistici che li hanno in cura (categoria A), altre possono già fare la registrazione sul portale online “Prenota Vaccino” (categoria B).

Vaccino in Toscana: le categorie di persone fragili che in Toscana che possono registrarsi per fare la prenotazione

Nella categoria B rientrano 11 tipi di soggetti fragili che hanno la priorità per il vaccino anti-Covid indipendentemente dalla loro età. Queste persone possono fare la registrazione sul portale “Prenota vaccino” e poi riceveranno un codice di prenotazione di 8 cifre via SMS per fissare un appuntamento, sempre online.

Ecco le categorie di fragili, che possono pre-aderire al vaccino anti-Covid direttamente sul sito predisposto dalla regione, con i relativi codici di esenzione:

Fibrosi polmonare idiopatica – malattie interstiziali polmonari primitive

RHG010

021 428

018 277.0

018 277.0 Insufficienza renale – pazienti fragili sottoposti a trattamento dialitico cronico

023 585

008 571.2; 008 571.5; 008 571.6; RC0200; RP0070; RN0210; RN0220; RN1350; RN0230; RI0050; RIG010; RG0110; RC0150; RCG100; RCG040;

(non esiste un codice di esenzione specifico)

RDG010; RDG050; RD0081

065 758.0

049; C02;C01

C04; C05; C06

(non esiste un codice di esenzione specifico)

Qui la tabella in pdf della categoria B delle persone fragili, diffusa dalla Regione Toscana.

Gli estremamente vulnerabili che non devono prenotare sul portale della Regione: categoria A

Le altre categorie di fragili invece non devono fare la prenotazione del vaccino anti-Covid sul sito della Regione Toscana, ma sono contattate telefonicamente direttamente dagli ospedali o dai centri di riferimento delle Asl per fissare il giorno della vaccinazione. Ecco i codici di esenzione che rientrano nella categoria A.

malattie respiratorie che neccessitano di ossigenoterapia

RH0011; RH0020; RH0021; RH0022; RHG011; RG0120; 024 518.83

(non c’è un codice di esenzione specifico)

RF0100; RF0110; 046 340; RFG080; RFG090; RFG050; 051; RFG101; RF0180; RF0181; RF0182; RF0183; RF0190; RN1610; RF0111; RF0411



(non esiste un codice di esenzione specifico)

013 250; 022 255.4; RCG030; RN1290

RN1310; RN1380; RN1210; RN1620; RN0840; RN0401; RN1370

006 714.0; 006 714.1; 006 714.2; 006 714.30; 006 714.32; 006 714.33;

030 710.2; 028 710.0; RM0120; RCG160; RM0010; RD0050; RC 0241; RC 0243; RC0190; RC0191; RD0060; RD0080; RCG161; RC0290; RD0010; RDG031; RGG010; RC0220; RM0020; RM0021; RM0030; RM0040; RM0060; RL0080; RM0110; RM0111; RM0121; RN1720; RC0110; RC0210; RG0020; RG0030; RG0050; RG0060;RG0070; RG0080; RG0090; RF0270; RD0030; RL0030; RL0040; RL0050; RL0090; RN0570; RJ0020; RJG020

052 V42.0; 052 V42.1; 052 V42.6; 052 V42.7; 052 V42.8; 052 V42.9; 053 V42.5

020 042; 020 079.53; 020 V08

048; RB0010; RB0020; RB0030; RB0040; RB0050; RB0060; RB0070; RB0071;

Qui la tabella della categoria A per il vaccino delle persone fragili in Toscana.

Per quanto riguarda i caregiver, la Toscana ha fatto partire l’immunizzazione dai genitori di bambini o ragazzi fino a 16 anni, con gravi patologie o disabilità, che al momento non possono essere sottoposti al vaccino. Anche nel caso di questi caregiver, come per le categorie di persone fragili elencate sopra, in Toscana non è necessario prenotare: si sarà contattati direttamente dalle Asl. Infine gli over 80 possono adesso prenotare il vaccino online o chiamando il numero verde 800 11 77 44.