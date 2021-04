La Regione Toscana cambia le modalità per la prenotazione del vaccino anti-Covid per le persone fragili, considerate come “estremamente vulnerabili” al coronavirus. Non si tratta di tutte le categorie a rischio, ma di una platea ristretta di soggetti in condizioni più gravi, a cui il piano nazionale dà la priorità per i vaccini. A loro vengono somministrate le dosi della casa farmaceutica Moderna. In poco più di un mese, tra il 4 marzo e il 6 aprile 2021, comunica il presidente della Regione Eugenio Giani sono state vaccinate 36.335 persone estremamente vulnerabili. Adesso le iniezioni proseguiranno in base alla disponibilità delle fiale e c’è un doppio binario per la prenotazione.

Estremamente vulnerabili: la registrazione sul portale della Regione Toscana

Come detto solo alcuni soggetti rientrano tra gli estremamente vulnerabili: in questa categoria non sono incluse tutte le categorie a rischio, ma solo chi è malato gravemente. Ad esempio tra i cardiopatici la priorità è data a chi soffre di scompenso cardiaco in classe avanzata o ha avuto da poco uno shock cardiogeno. Qui chi sono i soggetti estremamente vulnerabili secondo le tabelle del Ministero della Salute.

Per queste persone fragili la Regione Toscana ha attivato nelle settimane scorse la pre-registrazione sul portale “Prenota Vaccino”: non è stato fissato un appuntamento, ma sono stati raccolti i nominativi e i contatti.

Persone fragili in Toscana: chi non deve fare la prenotazione online per il vaccino anti-Covid

Tra tutte le persone fragili estremamente vulnerabili che si sono registrate finora sul portale della Regione Toscana, 36.000 soggetti affetti da 8 patologie non dovranno prenotare l’iniezione del vaccino sul sito ma entro fine aprile saranno chiamati direttamente dagli ospedali, dalle Asl o dai centri specialistici che li hanno in cura per fissare un appuntamento per la somministrazione, appena le dosi saranno disponibili. Questo perché per alcune patologie è necessario analizzare la situazione individuale per capire gravità e il grado di rischio. In queste ore i pazienti stanno ricevendo gli SMS con le informazioni sulle nuove modalità.

Ecco per quali patologie, dopo la registrazione sul portale, non si deve effettuare la prenotazione online:

Patologia oncologica Malattie autoimmuni- immunodeficienze primitive Malattie neurologiche Trapianto di organo solido e di cellule staminali emopoietiche Diabete e altre endocrinopatie severe (morbo di Addison) HIV Malattie respiratorie Malattie cardiocircolatorie

Quando riaprono le prenotazioni per i vaccini in Toscana, per le altre persone fragili estremamente vulnerabili

Altre 20.000 persone fragili hanno ricevuto il codice di 8 cifre per prenotare il vaccino sul portale della Regione Toscana, con i calendari che riaprono nel pomeriggio del 7 aprile per i periodi che vanno dal 9 all’11 aprile e dal 23 aprile al 9 maggio. Ecco per quali patologie:

Malattie respiratorie Malattie cardiocircolatorie Fibrosi cistica Insufficienza renale Malattia epatica Malattia Cerebrovascolari Emoglobinopatie Sindrome di Down Grave obesità Pluripatologie Disabili Gravi

Altre 25.000 persone che si sono già registrate online, ma che non rientrano tra le categorie a rischio individuate dal piano vaccinale nazionale, dovranno invece aspettare e saranno contatte quando ci sarà maggiore disponibilità di dosi. Per i caregiver è stata attivata una procedura diversa.

Le tabelle con le patologie per cui si è considerati persone fragili a rischio o estremamente vulnerabili è disponibile sul sito della Regione Toscana nella sezione dedicata ai vaccini anti-Covid. Basta cliccare sui link presenti nello schema del calendario vaccinale per aprire i vari documenti pdf.