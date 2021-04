Over 80, Toscana: prenotazione del vaccino sul portale e al numero verde

Over 80, in Toscana cambiano le regole per la prenotazione del vaccino anti-Covid: gli ultraottantenni che ancora non sono stati contattati dal medico di base possono prenotare online sul portale “Prenota vaccino” della Regione oppure chiamare i numero verde del call center “ProntoVaccino”. L’obiettivo è concludere entro il 25 aprile la vaccinazione degli anziani sopra gli 80 anni, circa 50.000 quelli che mancano ancora all’appello. In tutto le persone da vaccinare in questa fascia di rischio sono grossomodo 290.000, secondo quanto reso noto dalla Regione, e oltre 243.000 hanno ricevuto almeno la prima dose.

Come fare la prenotazione del vaccino per gli over 80 in Toscana: il portale online

Fino a questo momento la Regione Toscana si era affidata ai medici di famiglia per somministrare il vaccino agli over 80. Adesso il governatore Eugenio Giani ha deciso di accelerare le procedure e attivare la corsia online come già successo per gli over 70 e le persone fragili estremamente vulnerabili.

Venerdì 16 aprile: ecco quando si aprono le prenotazioni online sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it per tutti quegli ultraottantenni che ancora non sono stati chiamati dal proprio medico di base per fissare un appuntamento. Sul sito è già stata creata una sezione apposita per chi ha già compiuto 80 anni dove prenotare il vaccino, decidendo la data e l’hub vaccinale della Toscana dove effettuare l’iniezione, tra domenica 18 e martedì 20 aprile.

Il numero verde della Regione Toscana per i vaccini anti-Covid

Gli over 80 che hanno problemi a fare la prenotazione online sul portale potranno chiamare il numero verde sui vaccini Covid che la Regione Toscana attiva da venerdì 16 aprile: il call center risponde all’800 11 77 44, dalle ore 9 alle 17. Il servizio “ProntoVaccino” può contare su 200 addetti.

Durante la prima chiamata l’operatore chiederà le informazioni essenziali (nome e numero di telefono), poi gli anziani saranno ricontattati entro 24 ore dal call center per prenotare l’appuntamento della vaccinazione.

Che vaccino viene fatto agli over 80

Per gli utraottantenni in Toscana, come indicato dal piano vaccinale nazionale, vengono impiegati i vaccini delle case farmaceutiche Pfizer e Moderna. Il giorno dell’appuntamento bisogna presentarsi presso il centro vaccinale scelto, muniti di tessera sanitaria. La documentazione del consenso informato potrà essere firmata sul posto. Agli over 80 che non possono muoversi da casa per problemi di salute, sarà fatta la vaccinazione a domicilio.