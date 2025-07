Apre a settembre il Centro Medico SYNLAB Manifattura Firenze

- Pubblicità -

Lavori in dirittura d’arrivo per il nuovo Centro Medico SYNLAB Manifattura Firenze che aprirà a settembre all’interno di Manifattura Tabacchi, uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana in Italia.

Come sarà il nuovo centro medico

Il Centro si svilupperà su 4 piani, avrà una superficie di circa 4.000 mq e vanterà le migliori tecnologie mediche installate al suo interno. Un Centro che opererà in maniera integrata con il servizio pubblico, fornendo prestazioni anche in convenzione SSN e con le principali assicurazioni sanitarie, e che darà spazio alla divulgazione e all’informazione, grazie agli eventi organizzati sul territorio aperti gratuitamente al pubblico.

“Questo Centro diventerà il nuovo punto di riferimento per la salute dei fiorentini perché unisce una diagnostica all’avanguardia e una filosofia di cura incentrata sulla persona, in una struttura moderna nel cuore della città – afferma Niccolò Maria Sposimo, Direttore Sanitario – In SYNLAB Manifattura Firenze ci sarà una grande offerta di esami specialistici con strumentazioni di ultima generazione e soprattutto una capacità di offrire un percorso di salute completo e integrato”.

Analisi di laboratorio, ambulatori e un’area per la salute della donna

Infatti, gli spazi saranno organizzati per ottimizzare il percorso che il paziente farà all’interno della struttura, in modo da garantire una presa in carico completa e riuscire a erogare un servizio rapido ed efficiente. Al piano terra troveranno spazio le analisi di laboratorio, un piano sarà dedicato agli ambulatori per endoscopia, prestazioni e visite specialistiche, mentre un’intera area sarà riservata alla radiodiagnostica avanzata, con strumentazione ad elevatissima tecnologia, tra cui Risonanza Magnetica ad alto campo con un ampio spazio per il paziente, TAC in una sala al massimo della sicurezza e comfort, mammografia e molto altro.

Infine, un piano ospiterà SYNLAB Lei, un’area completamente dedicata alla salute della donna, per prendersi cura di lei in ogni fase della sua vita, grazie a un’equipe ultraspecialistica. L’obiettivo è quello di costruire la salute della donna partendo dal suo benessere a 360°, sulla base di un approccio di “medicina di genere”. Un percorso in cui la donna può sentirsi seguita passo dopo passo in tutte le sue esigenze di salute.

