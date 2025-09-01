Chi è Miss Toscana 2025 (e chi sono le altre reginette di bellezza)

- Pubblicità -

La nuova Miss Toscana 2025 è Gaia Pardini, 23 anni di Pescia (Pistoia): parteciperà di diritto alle finalissima di Miss Italia, in programma il 15 settembre a Porto San Giorgio (Fermo). La giovane è arrivata prima tra le 30 concorrenti alla finale regionale, che si è svolta per la prima volta all’Isola d’Elba, a Capoliveri. Al secondo posto Chiara Festeggiante ventenne di Poggibonsi (Siena) che è stata battuta per pochissimi voti. Terzo gradino del podio per la senese Gaia Cavani.

La squadra delle Miss toscane conta 10 ragazze, vincitrici dei titoli satellite del concorso di bellezza, che prenderanno parte alle semifinali nazionali del 2 settembre a Numana (Ancona).

Chi è Gaia Pardini, Miss Toscana 2025

La nuova Miss Toscana è una studentessa di Scienze Sociali, che per pagarsi l’università ha ottenuto un posto come impiegata amministrativa al pronto soccorso dell’ospedale di Pescia. Adesso è impegnata a scrivere la tesi di laurea e in futuro vorrebbe lavorare

nei centri antiviolenza per le donne. Alta 1,74 metri, capelli scuri e occhi castani, Gaia ha vissuto fino all’età di sei anni a Genova per poi tornare con mamma, papà e una sorella a Pescia dove il padre è nato.

Da quando ha 15 anni Gaia tiene un diario dove appunta cosa accade ogni giorno della sua vita. “Sbagliare è formativo, gli errori mi hanno insegnato a cambiare e trovo sempre il lato positivo anche nelle situazioni più buie” ha spiegato Miss Toscana 2025. La fascia e la corona regionale le sono state consegnate da Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024 e Miss Toscana 2024.

La finale regionale

Nel corso della finale regionale all’Isola d’Elba è stato assegnato anche l’ultimo titolo regionale satellite, quello di Miss Giglio d’oro che è andato alla lucchese Laura Russo, vincitrice anche del concorso di Miss Tirreno, la più votata fra i redattori del quotidiano livornese. I lettori dell’edizione on line de la Nazione hanno invece scelto, sempre tra le trenta finaliste, Miss LaNazione.it e il primo posto è andato a Sofia Ammannati di Vinci.

È stato assegnato anche il Premio alla memoria di Gerry Stefanelli, lo storico patron di Syriostar e organizzatore del concorso di Miss Toscana. Il premio è stato vinto da Ludovica Pieraccioni di Regnano in Lunigiana (Massa Carrara).

Chi va alle semifinali di Miss Italia 2025: le altre concorrenti dalla Toscana

Ecco le 10 ragazze che, grazie ai titoli satellite del concorso, accedono alle prefinali di Miss Italia 2025, il 2 settembre:

Francesca Barontini di Cerreto Guidi (Firenze)

di Cerreto Guidi (Firenze) Giada Carfora di Viareggio (Lucca)

di Viareggio (Lucca) Chiara Festeggiante di Poggibonsi (Siena)

di Poggibonsi (Siena) Chiara Sebastio di Barberino-Tavarnelle (Firenze)

di Barberino-Tavarnelle (Firenze) Ludovica Pieraccioni di Regnano in Lunigiana (Massa)

di Regnano in Lunigiana (Massa) Lucrezia Lunardi di Vinci (Firenze)

di Vinci (Firenze) Aurora Bacciarelli di Ponsacco (Pisa)

di Ponsacco (Pisa) Sara Covitto di Monte Argentario (Grosseto)

di Monte Argentario (Grosseto) Vittoria De Benetti di Vinci (Firenze)

di Vinci (Firenze) Laura Russo di Lucca