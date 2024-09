Chi è Miss Italia Toscana 2024 (e chi sono le altre vincitrici)

- Pubblicità -

Senese, 24 anni contradaiola dell’Istrice. È Ofelia Passaponti, la Miss Italia Toscana 2024 che ha battuto sul filo di lana una “collega” livornese. La finale per eleggere la reginetta di bellezza della regione tra 26 concorrenti è andata in scena della serata del 1° settembre a Castelfiorentino, davanti a mille spettatori.

Ofelia Passaponti è Miss Italia Toscana 2024

Ofelia Passaponti era una tra le favorite fin dalle altre fasi regionali del concorso: aveva già conquistato il titolo di Miss Lavanda a Santa Luce (Pisa) e anche quello di Miss Framesi, titolo che ora passa alla pisana di Calcinaia Giada Trivella. Sul secondo gradino del podio di Miss Italia Toscana 2024, per un soffio, Carolina Cappa di Livorno (ma che va alle pre-finali nazionali perché già aveva vinto la fascia di Miss Miluna Toscana), al terzo posto un’altra delle ragazze più accreditate, la pisana Giulia Guerriero, anche lei vincitrice di una fascia “satellite” della manifestazione.

I prossimi passi del concorso di bellezza

Ofelia Passaponti guiderà la squadra toscana nelle prefinali nazionali di Miss Italia a Numana, nelle Marche, che iniziano giovedì 5 settembre e parteciperà direttamente all’Academy della manifestazione, una delle novità volute dalla Miren di Patrizia Mirigliani.

Questi gli altri titoli “satellite” assegnati in queste settimane in Toscana, che permettono l’accesso alle pre-finali italiane: Elisa Calandi, studentessa di 19 anni, ha vinto la fascia di Miss Rocchetta Bellezza Toscana 2024; Penelope Bonuccelli, 18enne di Viareggio è la nuova Miss Sorriso Toscana; Soele Coltelli di Vicarello (Livorno) ha conquistato la fascia di Miss Cinema Toscana; la pratese Matilde Gonfiantini, 24 anni, è Miss Eleganza Toscana; Carolina Soleti di Capoliveri gareggia come Miss Isola d’Elba; Alice Belli, 20 anni di Viareggio, è stata eletta Miss Granducato Toscana. A queste, come detto, si aggiungono la livornese Carolina Cappa, Giulia Guerriero (Miss Sport Givova Toscana 2024) e Giada Trivella, “ripescata” dopo la vittoria di Ofelia Passaponti.