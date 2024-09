Chi è Miss Italia 2024: la toscana Ofelia Passaponti

- Pubblicità -

24 anni, senese e contradaiola dell’Istrice: ecco chi è Miss Italia 2024, Ofelia Passaponti, arrivata in finale con la fascia della più bella della Toscana. La serata conclusiva si è svolta nelle Marche. La reginetta, incoronata da Martina Colombari, ha dedicato la vittoria alla sua famiglia.

Chi è la toscana Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024

Nata il 20 giugno 2000, la nuova Miss Italia Ofelia Passaponti è arrivata in finale dopo aver conquistato prima le fasce di Miss Lavanda a Santa Luce (Pisa) e di Miss Framesi, poi quella di Miss Italia Toscana, con cui ha avuto accesso diretto all’Academy del concorso, una novità di quest’anno. Senese doc, Ofelia ha nelle sue vene la passione per il palio ed è una grande sportiva, pratica pallavolo e sci.

- Pubblicità -

La reginetta di bellezza si sta per laureare in Strategie e Tecniche della Comunicazione e finora ha lavorato come hostess. “Studio comunicazione e sono appassionata del mondo della moda. Partecipare a Miss Italia mi offre l’opportunità unica di coniugare queste due passioni”, ha spiegato Ofelia durante la serata. Miss Italia 2024 ha il cuore in Toscana ma anche in Romagna: è fidanzata con Federico Casoni, giocatore professionista in serie B a Ravenna.

La serata finale

La finale è andata in scena teatro bomboniera di Porto San Giorgio (Fermo). Alle fasi conclusive del concorso sono arrivate, tra le altre, anche Mariama Diop ed Elisa Armosini. Proprio quest’ultima si è giocata fino all’ultima battuta il titolo.

- Pubblicità -

“Veramente non me l’aspettavo – ha detto emozionata Ofelia Passaponti dopo essere stata incoronata Miss Italia 2024 – ho fatto un percorso incredibile con tante bellissime ragazze da tutta Italia con qualità e talenti grandissimi. È un onore poter ricevere questa corona e questa fascia e spero di portarla veramente con altrettanto onore con cui l’ho ricevuta”.