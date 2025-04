Come sarà la nuova scuola Ghiberti di Firenze

- Pubblicità -

Passi in avanti per il progetto della nuova scuola media Ghiberti, in via di realizzazione nel Quartiere 4 di Firenze tra via di Legnaia e via di Scandicci. Dopo la demolizione del vecchio fabbricato, oggi – 15 aprile – è stata posta la prima pietra. Si entra nel clou dei lavori per costruire il complesso in cui saranno raggruppate diverse funzioni, dallo studio allo sport fino alla musica. La fine dei cantieri è prevista nel 2028.

Il progetto della nuova scuola media Ghiberti di Firenze: un grande “ombrello” per diverse attività

“Un progetto innovativo e complessivo di rigenerazione urbana, una scuola all’avanguardia per un investimento molto importante dell’amministrazione con 27 milioni di euro di risorse“, ha detto la sindaca Sara Funaro durante la posa della prima pietra. 20,75 milioni di euro arrivano dal PNRR. Il progetto definitivo della nuova scuola Ghiberti è stato donato alla città dalla Fondazione CR Firenze, che ha incaricato Archea Associati, mentre quello esecutivo è stato redatto dall’appaltatore con la supervisione dello stesso studio architettonico.

L’edificio, aperto anche al quartiere, sarà diviso architettonicamente in diversi “parallelepipedi” e in ognuno di questi prenderà casa una diversa attività. A tenere insieme i volumi il tetto che abbraccerà dall’alto tutti i blocchi con una forma circolare. “L’architettura è pensata come un grande ombrello, una grande copertura che raccoglie sotto, idealmente, grandi e piccoli, quindi tutti i cittadini, come una grande piazza urbana”, ha spiegato l’architetto Marco Casamonti di Archea Associati.

Le aule e le palestre

Gli spazi scolastici saranno separati per funzione e per livello: al piano terra si troveranno gli spazi comuni come l’atrio con segreteria, la biblioteca con sala lettura e i servizi igienici. Al primo piano prenderanno posto 18 aule per le diverse sezioni e i diversi anni, con tanto di aree di relax, mentre al secondo piano ci saranno le stanze riservate agli insegnanti e i laboratori.

La palestra della nuova scuola Ghiberti, posizionata al centro del primo piano e con una doppia altezza che permetterà l’affaccio dal secondo piano, sarà un elemento centrale attorno a cui ruoteranno gli altri spazi. Un’altra parte dell’edificio, avrà ingressi indipendenti dalla scuola: il piano interrato e la seconda palestra (che ospiterà le attività del vecchio “pallone” della Geodetica Legnaia, ora rimosso) sono stati pensati per essere accessibili anche al pubblico.

La nuova scuola Ghiberti sarà aperta anche alla città

“Un ulteriore elemento di grandissimo valore sarà l’apertura alla vita del quartiere – ha affermato l’assessora all’educazione Benedetta Albanese – è questo infatti il ruolo che hanno e che devono avere sempre di più le scuole, ovvero centralità delle nostre vite e delle nostre comunità, riferimenti, punti di ritrovo e luoghi pubblici con servizi avanzati per i cittadini e le famiglie”.

L’intervento comprende la riqualificazione della vicina scuola elementare Niccolini e delle aree verdi esterne. Per permettere la demolizione del vecchio complesso e la costruzione del nuovo, gli studenti della secondaria di primo grado Ghiberti sono stati trasferiti temporaneamente al plesso B della “De Filippo” in via dei Bassi.