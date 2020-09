Elezioni regionali Toscana 2020, i risultati in diretta

Urne chiuse alle ore 15, poi il via allo scrutinio. Il Reporter seguirà in diretta lo spoglio e i risultati delle elezioni regionali 2020 della Toscana, il testa a testa annunciato tra Eugenio Giani e Susanna Ceccardi. I risultati definitivi sono attesi nella serata di oggi, lunedì 21 settembre.

Elezioni Toscana 2020, i risultati in diretta

Al termine della prima giornata di voto, quella di domenica 20 settembre, l’affluenza alle elezioni regionali della Toscana si è attestata al 45,89%,un dato piuttosto alto rispetto alle attese: tutto da capire quali effetti avrà sui risultati. Tutti i dati sull’affluenza alle elezioni regionali 2020 della Toscana.

Eugenio Giani, candidato del centrosinistra, punta a confermare la regione come uno degli ultimi baluardi rossi d’Italia. Susanna Ceccardi, leader della coalizione di centrodestra, insegue lo storico ribaltone. Gli altri candidati sono: Irene Galletti per sul Movimento 5 Stelle, Tommaso Fattori per Sì Toscana a Sinistra, Salvatore Catello per il Partito Comunista, Marco Barzanti per il Partito Comunista Italiano, Tiziana Vigni per il Movimento 3V. Tutti i candidati.

Elezioni regionali Toscana, i risultati definitivi

Quando si sapranno i risultati definitivi delle elezioni regionali in Toscana? La scaletta prevede che si cominci dalle schede del referendum. Alle 15, chiuse le urne e espletate le pratiche di chiusura del seggio, cominceranno quindi le operazioni di scrutinio. Quello per il referendum si prevede che sarà piuttosto rapido, questione di un paio d’ore, visto che le alternative da conteggiare sono solo due, Sì e No.

Concluso lo spoglio delle schede del referendum si passerà a quelle delle elezioni regionali. Qui le opzioni sono ben più numerose: i voti ai candidati presidenti, quelli alle liste e le preferenze ai candidati consiglieri. Lo scrutinio richiederà quindi più tempo. È verosimile però prevedere che le prime indicazioni attendibili sui risultati delle elezioni regionali 2020 in Toscana arriveranno nel tardo pomeriggio. Per tutti i risultati definitivi si dovrà invece attendere la tarda serata o anche la notte.

Risultati Elezioni Regionali Toscana 2020

0 Seggi scrutinati 0 su 3.937

Ultimo aggiornamento ore 13:00