Comune di Firenze: concorso per istruttore e funzionario amministrativo

Cercasi 79 nuovi dipendenti. Il Comune di Firenze ha pubblicato due bandi di concorso pubblico per 55 posti di istruttore amministrativo e per 24 funzionari amministrativi con ingressi tra il 2025 e il 2026. Per presentare domanda c’è tempo fino al prossimo 21 ottobre.

Il concorso al Comune di Firenze per istruttore e funzionario amministrativo

Per essere ammessi al concorso come funzionario amministrativo è richiesta la laurea magistrale o specialistica in specifiche discipline individuate dal bando (da Giurisprudenza a Scienze della politica), mentre per quello da istruttore amministrativo è sufficiente il diploma di scuola superiore (durata 5 anni).

Per partecipare è necessario presentare domanda entro le ore 23.59 del 21 ottobre 2025 attraverso il Portale unico del reclutamento (InPA) all’indirizzo www.inpa.gov.it, registrandosi tramite SPID, CIE, CNS e eIDAS, compilando il proprio curriculum e pagando la tassa di partecipazione di 10 euro. L’esame per entrambi i profili (istruttore o funzionario amministrativo) consisterà in una prova scritta su un programma specificato nell’apposito bando di concorso pubblicato sul sito del Comune di Firenze nella sezione “Selezioni esterne” (questo il link diretto).

Nuove assunzioni

Questo personale, spiega Palazzo Vecchio, si sommerà alle assunzioni già fatte attingendo da graduatorie di altri Comuni, arrivando ad assumere 130 figure amministrative entro quest’anno e 181 nel biennio 2025-2026 con ulteriori 51 ingressi entro l’anno prossimo. Il bando si aggiunge a quelli pubblicati nei mesi scorsi.