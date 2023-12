Concorso per 200 agenti della Polizia municipale di Firenze

- Pubblicità -

Cercasi nuovi vigili urbani. Il Comune di Firenze ha lanciato un concorso per selezionare 200 agenti di Polizia Municipale, che – dopo un periodo di prova – saranno assunti a tempo indeterminato nel giro di tre anni. Con la selezione scatta anche la procedura preventiva di mobilità del personale interno e solo al termine di quest’ultimo processo sarà definito il numero dei posti effettivamente a disposizione.

Il piano sicurezza

“Avevamo preso un impegno nell’ambito dei dieci punti del Piano per la sicurezza e questo è senz’altro uno dei punti più importanti – ha spiegato il sindaco di Firenze Dario Nardella – Grazie a questo concorso potremo assumere 200 nuovi agenti di Polizia Municipale per aumentare il presidio del territorio, soprattutto sulla sicurezza urbana”. Il bando coprirà in tutto 200 posti a tempo indeterminato: 30 per l’annualità 2023, 70 per il 2024 e 100 per il 2025.

Il concorso riguarda l’area istruttori della polizia locale e in particolare il bando di selezione pubblicato dal Comune di Firenze il 27 dicembre 2023 si rivolge a cittadini italiani con almeno il diploma di scuola superiore, in possesso della patente B e con un’età dai 18 fino ai 32 anni compiuti. La fedina penale deve essere pulita e bisogna essere idonei a questo tipo di lavoro a livello psicofisico (ad esempio il bando stabilisce requisiti per vista, udito, capacità di movimento, assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamento). Sono esclusi gli obiettori di coscienza

Il concorso per la Polizia municipale a Firenze: come fare richiesta

C’è tempo fino alle ore 23.59 del 26 gennaio 2024 per presentare domanda per il concorso per diventare agente della Polizia municipale di Firenze, facendo richiesta online su Inpa, il portale unico del reclutamento predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica: www.inpa.gov.it. Se il numero di domande sarà elevato, il Comune introdurrà una prova selettiva con un quiz a risposta multipla e solo i primi 700 classificati passeranno alle successive prove.

Chi supererà il test di ingresso affronterà un esame scritto, una prova per accertare le competenze trasversali (dal problem solving alle capacità comunicative e relazionali) e una prova di resistenza fisica. Il programma di esame va dalle norme del codice della strada, alla conoscenza della lingua inglese, fino alla legislazione in materia di pubblica sicurezza. I dettagli sul concorso per agenti della polizia municipale si trovano sul sito del Comune di Firenze a questo link.