Contagi in Toscana il 12 novembre: 1.932 nuovi casi di Covid

Calano i nuovi contagi di Covid in Toscana, secondo i dati del bollettino del 12 novembre, continua a a rallentare anche il rapporto tra positivi al coronavirus e tamponi, ma resta alta l’allerta negli ospedali della regione con 35 ricoveri in più nell’ultima giornata e 37 nuovi morti.

Intanto la Toscana supera i 70.000 contagiati da inizio dell’epidemia: ad oggi i casi positivi al coronavirus sono 71.852, un numero che comprende anche i guariti e i decessi. Vediamo nel dettaglio la situazione.

Contagi Covid in Toscana: i dati del 12 novembre

Nuovi contagi in Toscana nelle rilevati nelle ultime 24 ore: 1.932 (ieri i casi positivi in più erano stati 2.507)

(ieri i casi positivi in più erano stati 2.507) Persone attualmente affette dal coronavirus: 48.916 (+2,1%)

Ricoveri totali nei posti di letto Covid: 1.909 ( +35 persone)

persone) di questi 256 (+10 persone) sono in terapia intensiva

Tamponi effettuati: 1.275.580 (+15.786 test fatti nell’ultima giornata)

rapporto tra casi postivi e numero di tamponi (esclusi quelli i test di controllo per chi era già contagiato): 24,3% (ieri questo parametro era al 27,4%)

Coronavirus in Toscana, la situazione fino a oggi

Contagi totali di Covid in Toscana dall’inizio della pandemia al 12 novembre 2020: 71.852

Morti per Covid-19 in Toscana: 1.738 (+37 decessi solo oggi)

(+37 decessi solo oggi) Guariti totali: 21.198 (+879 persone dichiarate guarite nelle ultime 24 ore)

incidenza del coronavirus: 1.927 casi ogni 100.000 abitanti (settima regione in Italia)

tasso grezzo di mortalità per coronavirus in toscana: 46,6 deceduti ogni 100.000 abitanti (undicesima regione in Italia)

Covid in Toscana 12 novembre, i contagi per provincia

Ecco la “mappa” dei contagi da Covid-19 in Toscana, con i casi complessivi di Covid-19, provincia per provincia, e il relativo incremento di positivi registrato nel bollettino di oggi (12 novembre). I dati sono in base alla residenza dei pazienti.

20.986 Firenze (498 in più rispetto a ieri)

6.224 a Prato (194 in più)

5.919 a Pistoia (184 in più)

3.837 a Massa (116 in più)

6.739 a Lucca (154 in più)

10.084 a Pisa (331 in più)

5.177 a Livorno (127 in più)

6.977 ad Arezzo (145 in più)

3.061 a Siena (103 in più)

2.293 a Grosseto (80 in più).

555 i casi positivi notificati in Toscana, si riferiscono a persone residenti in altre regioni. Approfondimenti e grafici sul sito dell’Agenzia regionale di Sanità. L’aggiornamento dei dati sui contagiati di coronavirus in Italia è atteso nel tardo pomeriggio di oggi.