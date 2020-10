Covid-19, quanti contagiati oggi in Italia

Quanti sono i contagiati oggi in Italia di Covid-19? Secondo i dati del bollettino giornaliero, i nuovi casi di coronavirus di oggi, mercoledì 28 ottobre, sono XXX. Di seguito tutti i dati sul contagio da coronavirus in Italia aggiornati.

Coronavirus, tutti i dati di oggi, mercoledì 28 ottobre

Nuovi casi: 24.991

Attualmente positivi: 276.457

Deceduti: 37.905 (+205)

Dimessi/Guariti: 275.404 (+3.416)

Ricoverati: 16.517 (+1.151)

di cui in Terapia Intensiva: 1.536 (+125)

Tamponi: 15.152.038 (+198.952)

Totale casi: 589.766 (+24.991, +4,42%)

Covid-19, quanti contagiati in Italia: i dati di oggi

Considerare soltanto quanti nuovi contagiati da Covid-19 ci sono oggi in Italia è, di per sé, un dato limitato. Per capire l’andamento del contagio è più utile inquadrare i dati in una serie storica. Di seguito quindi riportiamo, per ogni voce statistica, la media mobile settimanale e la variazione netta rispetto a 7 giorni fa.

Casi totali: media mobile di 20.017 casi in media al giorno (variazione netta +9039, +82% rispetto a 7 giorni fa)

Decessi: 153 (+75, +96%)

Variazione ricoverati in terapia intensiva: +87 al giorno (+32, +58%)

Tamponi: 170.001 (+20.410, +14%)

Tutti i dati in dettaglio sono disponibili sul sito del Ministero della salute.