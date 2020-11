Alla Coop torna il “salta la fila“: si prenota l’ingresso al supermercato grazie a una web app e, novità, chiamando un numero verde attivato da Unicoop Firenze, per telefono fisso e cellulare. Ad annunciare l’evoluzione del servizio per saltare la coda, lanciato durante il lockdown, è stata la stessa cooperativa di consumo che in Toscana, da Pisa a Siena, da Arezzo a Firenze, ha oltre 100 supermercati.

Salta la fila alla Coop con un’app o una telefonata al numero verde

Il sistema è semplice. Basta accedere alla web app [email protected] all’indirizzo coopfi.saltalafila.io e registrarsi con la propria email. A quel punto l’utente riceverà un link per attivare l’account e dovrà scegliere una password. Se si è già effettuata la registrazione non è necessario fare di nuovo la procedura, ma si potrà usare le stesse credenziali e anche recuperare la password se si fosse dimenticata.

Una volta fatto il log-in sulla web app, si può cominciare a prenotare il proprio ingresso alla Coop e saltare la fila: basta scegliere il punto vendita, il giorno e la fascia oraria preferita. Ogni fascia di mezz’ora ha un numero massimo di posti prenotabili, per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza. Presentandosi all’ingresso del supermercato si dovrà mostrare la propria prenotazione, stampata o direttamente sul cellulare.

Prenota l’ingresso alla Coop e salta la coda, anche chiamando il numero verde

La novità rispetto al lockdown è che l’ingresso alla Coop si prenota anche via telefono chiamando il call center allestito da Unicoop Firenze che risponde al numero verde 800 050 760 in questo orario: dalle 9.00 alle 12.30 e 14.30 alle 17.30, da lunedì a venerdì.

Unicoop Firenze ha aumentato le misure di sicurezza anti-Covid nei punti vendita Coop.fi dopo gli ultimi Dpcm e l’ordinanza della Regione Toscana in materia di commercio al dettaglio: contingentamento degli ingressi con stretti controlli alle entrate, annunci audio che invitano al rispetto della distanza e a indossare la mascherina su naso e bocca, oltre alla misurazione della temperatura corporea all’ingresso. Secondo l’ordinanza regionale può fare la spesa solo una persona per famiglia.

Anziani e infermieri entrano prima al supermercato: chi ha diritto all’ingresso prioritario

Intanto è stato riattivato l’ingresso prioritario ai supermercati Coop.fi, in caso di fila, per i soggetti più fragili e per chi svolge lavori essenziali in questo momento di emergenza sanitaria. Hanno una corsia preferenziale le persone non autosufficienti, le donne incinta, gli operatori sanitari (infermieri, medici, OSS, ecc), forze dell’ordine, over 70, volontari delle associazioni impegnate in attività di sostegno ai cittadini (come Misericordia, Croce Rossa, Humanitas). Per loro non importa prenotare l’ingresso con l’app o il numero di telefono: è già predisposta una fila prioritaria.

Salta la Fila, i negozi Coop dove si può usare la app per prenotare l’ingresso

Ecco l’elenco dei punti vendita Coop.fi nei quali è attivo il servizio “Prenota l’ingresso” per saltare la fila. Aggiornamenti e informazioni sul sito di Unicoop Firenze: