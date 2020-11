Supermercati aperti sabato e domenica: cosa dice il Dpcm

Si può fare la spesa durante il weekend e uscire dal proprio Comune per fare shopping? Dubbi nel carrello, ai tempi dell’emergenza Covid. Ebbene va detto subito che secondo le regole del Dpcm di novembre i supermercati possono restare aperti anche di sabato e di domenica, sia nella zona gialla, sia in quella arancione o rossa, mentre sono chiusi durante il fine settimana gli altri negozi di beni non essenziali dentro gli shopping center. È quanto prevede il decreto firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte il 3 novembre 2020.

I supermercati sono aperti sabato e domenica, ma i centri commerciali restano chiusi nel weekend

Come già successo durante il lockdown, anche a novembre 2020 è assicurata l’apertura dei punti di vendita alimentari, ma non vale la stessa regola per i negozi dei beni non essenziali. L’ultimo Dpcm prevede durante il weekend (il sabato, la domenica, i giorni prefestivi e festivi) la chiusura dei grandi centri commerciali in tutta Italia (zona gialla, arancione e rossa): all’interno di queste grandi strutture possono però restare aperti tre tipi di negozi

punti vendita di generi alimentari (e quindi anche i supermercati possono stare aperti il fine settimana)

farmacie e parafarmacie

tabacchi

edicole

A chiarire questo punto è l’articolo 1 (comma 9, lettera FF) del Dpcm del 3 novembre 2020. In sintesi: sì, durante il weekend si può andare a fare la spesa al supermercato (con gli ingressi contingentati), ma non si può andare nei centri commerciali a fare acquisti superflui, perché la maggior parte dei negozi deve restare chiusa. In Toscana poi, secondo un’ordinanza regionale, non si può andare a fare la spesa in due, ma solo una persona per nucleo familiare.

Nelle regioni considerate zona rossa inoltre viene disposta la chiusura durante tutti i giorni della settimana dei negozi di beni non essenziali, ma anche in questo caso la spesa è garantita perché possono restare aperti i supermarket alimentari.

Zona rossa, arancione e gialla: si può uscire dal proprio Comune per fare la spesa? Regole del Dpcm di novembre

In questo mese di novembre è tornata anche la domanda che sentivamo spesso durante il lockdown: posso fare la spesa in un altro Comune? La questione non riguarda le regioni in zona gialla, perché in queste aree si può uscire dal territorio comunale liberamente, anche se il Dpcm raccomanda fortemente di limitare gli spostamenti visto che siamo nel bel mezzo della seconda ondata di Covid.

Va diversamente nelle regioni considerate zona rossa e arancione, dove è in vigore il blocco degli spostamenti fuori dal Comune di residenza o di domicilio. Qui è consentito uscire di casa solo per motivi di salute, lavoro, necessità o per andare a scuola, compilando l’autocertificazione. Come detto in queste zone i supermercati sono aperti anche il sabato e la domenica, ma il Dpcm di novembre non specifica se si può andare a fare la spesa in un supermercato fuori Comune.

In questo caso possiamo rifarci a quanto successo durante il lockdown: in linea generale non si può andare in un supermercato fuori dal proprio Comune di residenza, ma lo spostamento “oltre confine” è consentito se nel Comune dove si abita non ci sono grandi punti vendita alimentari. Stesso discorso se il supermercato fuori dal Comune di residenza è effettivamente quello più vicino.