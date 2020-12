Coprifuoco oggi, 24 dicembre: stessa ora, nessuna deroga per Natale

Il cenone della Vigilia quest’anno dovrà finire presto, almeno per gli ospiti che devono far ritorno a casa. Il Dpcm di Natale non prevede infatti nessuna eccezione e anche oggi, 24 dicembre, il coprifuoco sarà alla stessa ora di sempre: resta infatti il divieto di spostamenti dopo l’orario delle 22 fino alla fine delle festività, a prescindere che siano giorni di zona rossa o di zona arancione.

Capire come funziona il coprifuoco è molto semplice: sono vietati tutti gli spostamenti a partire dalle ore 22 e fino alle ore 5 del mattino seguente. Le uniche eccezioni ammesse sono per chi ha necessità di muoversi per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta emergenza. In ogni caso si deve essere in grado di dimostrare queste esigenze.

Coprifuoco oggi, 24 dicembre: a che ora?

Così recita il Dpcm 3 novembre all’articolo 1, comma 3:

“Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita’ o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Entrato in vigore in tutta Italia il 3 novembre scorso, il coprifuoco resterà almeno fino a quando non arriveranno a scadenza le disposizioni del Dpcm approvato quel giorno. Il successivo Dpcm 3 dicembre ha rinnovato la misura fino al 15 gennaio 2021, ad oggi fissata come data di scadenza del coprifuoco in tutta Italia. Non è comunque escluso che possa arrivare un’ulteriore proroga, a seconda dei dati sull’andamento epidemiologico delle prossime settimane.

Non cambia l’orario: coprifuoco il 24 dicembre e per Natale

Nessuna eccezione è prevista alla regola del coprifuoco né oggi, 24 dicembre, né il giorno di Natale, il 26 dicembre né in tutti gli altri giorni fino al 15 gennaio 2021: l’ora resta la stessa e alle 22, insomma, si dovrà essere rincasati.

Non solo: il 31 dicembre è previsto un coprifuoco con orario allungato, dalle 22 dell’ultimo dell’anno fino alle ore 7 (e non alle 5 come di solito) del 1° gennaio 2021, Capodanno.