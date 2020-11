Coprifuoco dalle 22: come funziona, cosa significa e da quando inizia

Arriva il coprifuoco in tutta Italia: il nuovo Dpcm del 4 novembre 2020 stabilisce il divieto degli spostamenti dalla tarda serata all’alba del giorno dopo, ma da quanto entra in vigore, come funziona, cosa significa e a che ora inizia alle 22, alle 21 o alle 18? Prima di tutto va detto che questa nuova misura anti-Covid non scatterà oggi (4 novembre), ma il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto firmato dal premier Conte. Restano le eventuali misure più restrittive introdotte dalle singole Regioni.

Come funziona il coprifuoco in Italia, quando si può uscire e l’orario stabilito dal Dpmc di novembre

Prima era stato ipotizzato uno stop agli spostamenti dalle ore 18, poi le lancette del divieto sono state portate avanti fino alle 21, in seguito si è ipotizzato un “coprifuoco light” dalle 23 e infine il capo del governo ha mediato, indicando le 10 di sera: questo significa che secondo il nuovo Dpcm non si può uscire di casa dalle 22 alle 5 del mattino seguente, salvo che per comprovate esigenze.

Come funziona il coprifuoco? Potrà uscire dalle 22 alle 5 solo chi lavora, chi si muove per problematiche di salute o per motivi di necessità oppure chi rientra al proprio domicilio: come già successo durante il lockdown, bisognerà giustificare gli spostamenti tramite un modulo di autocertificazione, che verrà aggiornato in base dal Dpcm del 4 novembre 2020.

Ristoranti e bar cosa cambia con il nuovo Dpcm: a che ora chiudono

Restano i limiti per ristoranti, bar e servizi di ristorazione, che proprio per rispettare il nuovo coprifuoco accorceranno l’orario della consegna a domicilio e dell’asporto: nelle regioni della “zona verde” (quelle meno a rischio per i contagi Covid) potranno restare aperti fino alle 18 mentre fino alle 22 è consentito il take away (ma non è permesso consumare nei pressi dell’attività) e il servizio “porta a porta” con la consegna direttamente a casa del cliente. Finora l’orario limite era mezzanotte.

Coprifuoco alle 22, da quando inizia? E fino a quando dura?

Da quando inizia il coprifuoco alle ore 22? Scatterà da giovedì 5 novembre 2020, ossia il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Dpcm (che è appunto attesa per oggi, 4 novembre).

Ecco quindi in sintesi gli orari del coprifuoco nazionale

Dalle ore 22 alle 5 : si può uscire solo per motivi di lavoro, salute e necessità con autocertificazione

: si può uscire solo per motivi di lavoro, salute e necessità con autocertificazione Dalle 5 alle ore 18 : ristoranti, bar, pasticcerie e gelaterie possono restare aperte

: ristoranti, bar, pasticcerie e gelaterie possono restare aperte Dalle 18 alle 22: per ristoranti, bar, pasticcerie e gelaterie è consentito solo l’asporto e la consegna a domicilio

Il coprifuoco in tutta Italia durerà fino a quando sarà in vigore il nuovo Dpcm, quindi fino a giovedì 3 dicembre 2020, ma la misura potrebbe essere rafforzata o modificata in base all’andamento della situazione epidemiologica del virus Covid-19. Restano valide eventuali ordinanze più restrittive delle singole Regioni, mentre il nuovo decreto del presidente del Consiglio prevede che l’Italia sia divisa in zone verdi, rosse e arancio: in quest’ultimi due casi saranno predisposti mini-lockdown con il divieto di uscire dal Comune di domicilio, la chiusura totale di bar e ristoranti e, nelle regioni ad alto rischio, lo stop anche ai negozi non essenziali.