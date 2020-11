Quando esce il testo del nuovo Dpcm di novembre 2020

Inizialmente l’uscita del nuovo Dpcm era stata prevista per oggi, 2 novembre 2020, ma secondo le ultime notizie la pubblicazione del testo ufficiale in pdf del decreto slitta a quando il governo avrà trovato la quadra all’interno della maggioranza e con le Regioni sulle nuove misure anti-Covid. Oggi il premier Conte parla alla Camera e al Senato del nuovo Dcmp e delle linee guida su cui è orientato l’esecutivo, ma la firma potrebbe non arrivare ora ed essere posticipata per risolvere i nodi aperti, eccone alcuni: blocco degli spostamenti tra regioni con il ritorno dell’autocertificazione, un coprifuoco in tutta Italia (forse alle 18), la chiusura delle ultime due classi delle scuole medie usando la Dad (didattica a distanza), smart working per la pubblica amministrazione, limitazioni più stringenti nelle zone a rischio con l’Rt più alto.

Sembra lontana invece l’ipotesi di stabilire con il nuovo Dpcm un lockdown generalizzato in tutto il Paese.

Nuovo Dpcm, quando esce il testo del decreto di novembre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale (pdf)

A che ora esce il nuovo Dpcm? Il governo è intenzionato a prendere più tempo per valutare le misure anti-Covid, quindi sembra probabile che il varo del decreto della presidenza del Consiglio non sarà nella serata di oggi, 2 novembre 2020, ma domani (3 novembre) con la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno e l’entrata in vigore 24 ore dopo: in questo modo le restrizioni del nuovo provvedimento saranno valide dal 4 novembre 2020.

Cosa prevede il nuovo Dpcm di novembre: dalle scuole, agli spostamenti tra regioni

Una cosa è certa: non ci saranno allentamenti delle misure anti-Covid, bensì una nuova stretta per far fronte alla crescita esponenziale dei contagiati. Al momento la linea del governo Conte non prevede un lockdown generalizzato in tutto il Paese, ma si discute se introdurre con il nuovo Dpcm di novembre misure diversificate tra le zone con Rt maggiore di 1,5 e le altre, prevedendo il blocco degli spostamenti tra regioni (con l’arrivo di una nuova autocertificazione). E poi, per le Regioni più a rischio, bar e ristoranti chiusi anche a pranzo, serrata dei musei, didattica a distanza per le scuole superiori e le seconde e terze medie.

Coprifuoco in tutta Italia

Tra ipotesi per il testo del nuovo Dpcm, restrizioni per i soggetti più a rischio come over 70 (misura chiesta da alcune Regioni) e un coprifuoco in tutta Italia per limitare gli spostamenti la sera, ma in questo caso si discute sul “quando”: se far entrare in vigore lo stop notturno alle 21 o alle 18 con la chiusura dei negozi e delle attività per la cura della persona (come parrucchieri ed estetiste), mentre attività essenziali, farmacie e alimentari potranno restare aperti.