Secondo giorno consecutivo senza decessi per coronavirus in Toscana: questo il dato più confortante dal bollettino regionale di oggi, domenica 21 giugno, che riporta inoltre di tre nuovi casi rilevati in regione.

Il totale sale così a 10.210 i casi di positività al coronavirus dall’inizio dell’epidemia, di cui 365 attualmente attivi, il minimo dal 12 marzo scorso. I tre nuovi casi si segnalano uno nella provincia di Firenze e due in quella di Arezzo.

La mappa aggiornata del coronavirus in Toscana segna così 3.517 casi complessivi rilevati nella provincia di Firenze, 572 a Prato, 680 a Pistoia, 1.052 a Massa Carrara, 1.369 a Lucca, 900 a Pisa, 559 a Livorno, 690 ad Arezzo, 441 a Siena, 430 a Grosseto.

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 274 casi per 100.000 abitanti. La media italiana è di circa 395. Le province con il tasso più alto sono Massa Carrara con 540 casi ogni 100.000 abitanti, Lucca con 353 e Firenze con 348. La più bassa Siena con 165.

Coronavirus, ultime notizie in Toscana (21 giugno)

Ad oggi restano 337 persone in isolamento a casa, positive ma con sintomi lievi o asintomatiche. Sono 46 in meno rispetto a ieri. Altre 2.853 persone (-63 rispetto a ieri) sono in isolamento dopo aver avuto contatti con persone contagiate.

Ci sono poi, complessivamente, tre pazienti ricoverati in meno rispetto a ieri: restano 28, il minimo registrato dal 4 marzo scorso. Di questi, 9 sono in terapia intensiva, tre in meno da ieri.

Il numero dei guariti sale a 8.750 (+52 rispetto a ieri): 333 persone clinicamente guarite (+43), divenute cioè asintomatiche e 8.417 (+9) guarite a tutti gli effetti, con doppio tampone negativo.

Due giorni senza morti in Toscana

Resta fermo il dato dei decessi. I morti per coronavirus in Toscana sono 1.095, così ripartiti per provincia: 403 a Firenze, 51 a Prato, 80 a Pistoia, 162 a Massa Carrara, 140 a Lucca, 89 a Pisa, 61 a Livorno, 46 ad Arezzo, 31 a Siena, 24 a Grosseto. Altre 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

La Toscana è l’11° regione italiana per tasso grezzo di mortalità con 29,4 decessi ogni 100.000 residenti contro il 57,3 della media italiana. Il tasso più alto si riscontra a Massa Carrara (83,1), seguono Firenze (39,8) e Lucca (36,1). Il più basso a Grosseto (10,8).

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sono quelli riportati dal bollettino regionale di oggi, domenica 21 giugno.