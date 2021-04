Covid, contagi oggi in Toscana: 7 aprile 2021, casi sotto quota 1.000

Oggi (7 aprile) i contagi di Covid in Toscana restano sotto quota 1.000, ma sono in aumento. Secondo il bollettino sul coronavirus diffuso dalla Regione Toscana, sono 937 i nuovi positivi a fronte di 11.971 tamponi molecolari e 15.298 tamponi antigenici rapidi effettuati. Torna a scendere la percentuale di nuovi positivi per le prime diagnosi:12,2%. Aumentano i ricoverati (8 in più rispetto a ieri) con una leggera diminuzione di quelli in terapia intensiva (4 in meno), mentre sono 41 i morti comunicati oggi. Intanto la Toscana resta in zona rossa fino al 20 aprile.

Ecco in sintesi i dati dei contagi di Covid-19 oggi in Toscana.

Covid, contagi oggi in Toscana: i dati del 7 aprile 2021

Nuovi contagi di Covid in Toscana oggi, 7 aprile: 937 (ieri erano stati 685)

di Covid in Toscana oggi, 7 aprile: 937 (ieri erano stati 685) Tamponi molecolari effettuati in un giorno: 11.971 (ieri 6.805)

effettuati in un giorno: 11.971 (ieri 6.805) Tamponi rapidi in un giorno: 15.298 (ieri 1.948)

in un giorno: 15.298 (ieri 1.948) Tasso di positività : 3,4% (ieri 7,8%)

: 3,4% (ieri 7,8%) Tasso di positività, esclusi i tamponi di controllo : 12,2% (ieri 21,6%)

: 12,2% (ieri 21,6%) Età media dei nuovi positivi: 45 anni

La situazione del Covid in Toscana oggi: ricoveri, guariti e morti

Ricoverati negli ospedali toscani per coronavirus: 1.999 (8 persone in più rispetto a ieri)

per coronavirus: 1.999 (8 persone in più rispetto a ieri) di cui 275 in terapia intensiva (4 in meno)

(4 in meno) morti comunicati oggi: 41 nuovi decessi, età media di 78,2 anni

comunicati oggi: 41 nuovi decessi, età media di 78,2 anni guariti nelle ultime 24 ore: 1.623

Il bollettino sul coronavirus della Regione Toscana: contagi totali a oggi (7 aprile)

Totale positivi dall’inizio dell’epidemia: 204.347

dall’inizio dell’epidemia: 204.347 Totale guariti dall’inizio dell’emergenza: 170.444

dall’inizio dell’emergenza: 170.444 Totale morti dall’inizio dell’emergenza Covid in Toscana: 5.551

Vaccini Covid in Toscana: i dati aggiornati alle ore 12.00 di oggi

Totale vaccini somministrati fino a oggi in Toscana: 785.744 dosi

somministrati fino a oggi in Toscana: 785.744 dosi Vaccinazioni fatte oggi , fino alle ore 12.00: 22.692 (+3% rispetto al giorno precedente)

, fino alle ore 12.00: 22.692 (+3% rispetto al giorno precedente) percentuale dosi somministrate/consegnate in Toscana: 87,7%

dosi somministrate/consegnate in Toscana: 87,7% Tasso di vaccinazione: 21.279 ogni 100mila abitanti (media italiana: 19.300 per 100mila).

Approfondimenti e dati sull’andamento del Covid in Toscana si trovano sul sito dell’Ars, l’Agenzia regionale di Sanità: i grafici saranno aggiornati alle ore 18.00 di oggi.