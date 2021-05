In tempi rapidi la Toscana aprirà le prenotazioni per i vaccini per le persone over 60 (tra i 65 e i 69 anni): lo ha annunciato il presidente della Regione Eugenio Giani, a margine di un evento a Firenze. “Probabilmente da domani o domani l’altro – ha detto Giani – Vedremo domattina. Non vogliamo che questo pregiudichi la possibilità di prenotazione che ancora oggi per noi è prioritaria per i 70-79enni”.

Per gli over 60 ci sarà una finestra sul portale dedicato ai vaccini

Dal 5 maggio sul portale regionale dovrebbe essere aggiunta una nuova finestra dedicata agli over 60 con 10mila dosi di vaccini J&J da prenotare fino a esaurimento. Tutte le persone over 70 non ancora vaccinate possono comunque prenotarsi rapidamente su https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/. La notizia arriva dopo l’altra bella novità, sulla somministrazione del vaccino ai caregiver: in Toscana sono circa 31.000 i familiari conviventi di persone fragili estremamente vulnerabili che si sono registrati sul portale e che ora potranno procedere alla prenotazione dei vaccini anti-Covid con l’arrivo di un SMS. Attendevano da settimane il loro turno.

Il bollettino di oggi in Toscana, 3 maggio 2021

Intanto i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 570 su 9.550 test di cui 7.489 tamponi molecolari e 2.061 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,97% (15,7% sulle prime diagnosi). Lo riporta su Facebook il presidente della Regione, Eugenio Giani, anticipando i dati del bollettino giornaliero sull’emergenza coronavirus in Toscana.