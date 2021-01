I nuovi casi positivi rilevati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 345. Un numero in netto calo rispetto alle medie dell’ultima settimana, che risente però, come accade ogni lunedì, in questo caso ancora più contenuto del solito. La cattiva notizia è che tornano ad aumentare i ricoveri in ospedale. Ecco i dati dal bollettino Covid della Toscana di oggi, lunedì 18 gennaio.

I tamponi molecolari analizzati sono 5.057, ai quali si aggiungono 1.837 test rapidi. La riduzione è dovuta alla minore capacità di analisi dei laboratori toscani nel fine settimana e nelle giornate di domenica in particolare.

I dati del bollettino Covid della Toscana oggi, lunedì 18 gennaio, parlano inoltre di 22 decessi, quelli di 15 uomini e 7 donne con un’età media di 85,5 anni.

Sono 2.444 le dosi di vaccino somministrate nelle ultime 24 ore, per un totale di 70.514 vaccinazioni fatte in Toscana.

I casi complessivi di positività al Covid rilevati in Toscana dall’inizio dell’epidemia salgono a 128.197, così divisi per provincia:

35.680 a Firenze (72 in più rispetto a ieri)

10.933 a Prato (13 in più)

10.898 a Pistoia (25 in più)

8.049 a Massa (37 in più)

13.315 a Lucca (23 in più)

17.557 a Pisa (30 in più)

9.635 a Livorno (63 in più)

11.520 ad Arezzo (29 in più)

5.715 a Siena (44 in più)

4.340 a Grosseto (9 in più)

Aumentano i ricoveri. Se ne registrano, complessivamente, 29 in più da ieri, per un totale di 845 pazienti negli ospedali toscani Covid. Di questi, 125 sono in terapia intensiva (7 in più rispetto a ieri). I guariti sono 115.870, 194 in più rispetto a ieri. I soggetti attualmente positivi in Toscana sono 8.333.

Covid in Toscana 18 gennaio, i dati di oggi sui contagi

Nuovi contagi di Covid-19 in Toscana (18 gennaio 2021): 345 (ieri erano 406)

di Covid-19 in Toscana (18 gennaio 2021): 345 (ieri erano 406) Tamponi molecolari effettuati in 24 ore: 5.057 (il giorno precedente 9.379)

Test antigenici: 1.837 (ieri 3.164)

Rapporto positivi/tamponi in Toscana: 6,8% (ieri 8,4%)

Coronavirus in Toscana, l’andamento e il punto della situazione

Contagiati dall’inizio dell’emergenza: 128.197

Tamponi totali dall’inizio dell’emergenza: 1.685.906

Intanto sul sito dell’Agenzia regionale di Sanità sono pubblicati i grafici sull’andamento del Covid-19 in Toscana, che verranno aggiornati alle ore 18 con i dati del bollettino di oggi, 18 gennaio. Nel tardo pomeriggio si conosceranno anche quanti contagiati ci sono in Italia oggi.