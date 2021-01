Sono 667 i nuovi casi di Covid in Toscana secondo le prime anticipazioni del bollettino di oggi, giovedì 7 gennaio: dati in crescita rispetto ai giorni scorsi, a fronte invece di un numero di tamponi processati più basso rispetto a quello di ieri. Sono 18, invece, i decessi.

Come fa sapere il presidente della Regione Eugenio Giani sulla sua pagina Facebook, i tamponi molecolari analizzati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 8.377, ai quali si aggiungono 1.085 test rapidi. Ecco i dati sui contagi di Covid in Toscana oggi, giovedì 7 gennaio.

Covid in Toscana 7 gennaio, i dati di oggi sui contagi

Nuovi contagi di Covid-19 in Toscana (7 gennaio 2021): 667 (ieri erano 411)

di Covid-19 in Toscana (7 gennaio 2021): 667 (ieri erano 411) Tamponi molecolari effettuati in 24 ore: 8.377 (il giorno precedente 11.162)

molecolari effettuati in 24 ore: 8.377 (il giorno precedente 11.162) Test antigenici: 1.085 (ieri 5.106)

antigenici: 1.085 (ieri 5.106) Rapporto positivi/tamponi in Toscana: 8,1% (ieri 3,7%)

Attualmente in Toscana si contano 9.500 positivi al Covid. Di questi, 8.527 sono isolati a casa e non necessitano di cure ospedaliere. Sono 973 invece le persone ricoverate negli ospedali Covid della regione, 12 in più rispetto a ieri, 146 delle quali in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

I guariti nelle ultime 24 ore sono 598, per un totale di 110.191 persone che hanno superato il virus dall’inizio dell’epidemia in Toscana. I 18 decessi notificati da ieri sono quelli di 11 uomini e 7 donne con un’età media di 82,7 anni, così distribuiti per provincia: 6 a Firenze, 1 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Lucca, 4 a Pisa, 2 a Livorno, 1 a Siena, 1 a Grosseto. Il totale dei morti per Covid in Toscana sale a 3.807.

Coronavirus in Toscana, l’andamento e il punto della situazione

Contagiati dall’inizio dell’emergenza: 123.498

I casi sono così distribuiti per provincia:

34.445 a Firenze (179 in più rispetto a ieri)

10.593 a Prato (44 in più)

10.615 a Pistoia (47 in più)

7.803 a Massa (17 in più)

12.914 a Lucca (66 in più)

17.091 a Pisa (71 in più)

9.016 a Livorno (86 in più)

10.967 ad Arezzo (86 in più)

5.239 a Siena (66 in più)

4.260 a Grosseto (5 in più)

Il totale dei tamponi analizzati dall’inizio dell’emergenza è di 1.937.498

Intanto sul sito dell’Agenzia regionale di Sanità sono pubblicati i grafici sull’andamento del Covid-19 in Toscana, che verranno aggiornati alle ore 18.00 con i dati del bollettino di oggi, 7 gennaio. Nel tardo pomeriggio si conosceranno anche quanti contagiati ci sono in Italia oggi.