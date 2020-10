Non si ferma la corsa del coronavirus. Oggi, venerdì 23 ottobre 2020, i dati sui nuovi contagi di Covid in Toscana hanno toccato la cifra record di 1.290 casi in più nel giro di 24 ore, un livello mai raggiunto, neppure nel periodo buio del lockdown: lo dicono le notizie contenute nel bollettino della Regione Toscana.

Aumenta la pressione sugli ospedali con una crescita dell’8% dei ricoveri (50 persone in più), resta stabile il numero di pazienti in terapia intensiva, mentre si registrano 8 nuovi morti. Non ci sono buone notizie sul fronte del rapporto tra tamponi e positivi: escludendo i test di controllo per chi è già malato, il 17,3% delle persone sottoposte ai 7.442 tamponi in Toscana è risultato infetto da Covid.

Covid in Toscana, i dati sui nuovi contagi di oggi (23 ottobre)

I nuovi casi registrati tra il 22 e il 23 ottobre sono il 4,8% rispetto al giorno precedente. L’età media è di 46 anni. Al momento in Toscana 14.374 persone sono affette dal virus Covid-19: di queste 13.718 sono in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi (1.063 in più rispetto a ieri, +8,4%), 656 sono ricoverate in ospedale (50 in più rispetto a ieri, +8,3%), di cui 82 in terapia intensiva (dato stabile). In salita il numero delle persone in quarantena perché hanno avuto contatti diretti con positivi: 22.777 soggetti in tutto, 2.540 in più rispetto a ieri.

Per quanto riguarda gli 8 nuovi decessi per coronavirus in Toscana l’età media è di 85,6 anni. Si tratta di 3 uomini e 5 donne: 3 morti sono avvenute a Firenze, 2 a Massa Carrara, 2 a Livorno e 1 a Pisa. I guariti crescono dell’1,4% (169 persone) e raggiungono quota 12.290 (44% dei casi totali).

La “mappa” dei casi di coronavirus in Toscana aggiornata al 23 ottobre

La Toscana è così la nona regione in Italia per incidenza di coronavirus (fino a qualche settimana fa era decima), con circa 748 casi ogni 100.000 abitanti, contro la media italiana di circa 772. Le province più colpite sono Massa Carrara (1.090 casi ogni 100.000 abitanti), Pisa (877) e Firenze con (803).

Ecco nel dettaglio i dati dei contagi complessivi di Covid in Toscana, aggiornati al 23 ottobre, in base alla provincia di domicilio: 8.122 casi totali ad oggi a Firenze (432 in più rispetto a ieri), 1.833 a Prato (98 in più), 1.931 a Pistoia (79 in più), 2.125 a Massa (64 in più), 3.022 a Lucca (181 in più), 3.675 a Pisa (169 in più), 1.671 a Livorno (109 in più), 2.612 ad Arezzo (49 in più), 1.425 a Siena (75 in più), 935 a Grosseto (34 in più). Sono 550 i casi positivi rilevati in Toscana, ma residenti in altre regioni. In tutto dall’inizio dell’epidemia si sono registrati 27.901 casi positivi per un totale di 973.655 tamponi effettuati.

I morti per Covid

Sono 1.237 i deceduti dall’inizio dell’epidemia: 452 a Firenze, 58 a Prato, 87 a Pistoia, 188 a Massa Carrara, 149 a Lucca, 103 a Pisa, 68 a Livorno, 58 ad Arezzo, 35 a Siena, 26 a Grosseto, 13 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

La Toscana è 11esima in Italia se guardiamo i dati del tasso grezzo di mortalità per Covid-19 (ossia il rapporto tra numero di deceduti e popolazione residente): 33,2 morti ogni 100.000 residenti contro il 61,2 della media italiana. Il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (96,5), Firenze (44,7 ) e Lucca (38,4), il più basso a Grosseto (11,7). Grafici e approfondimenti sul sito dell’Agenzia regionale di Sanità.