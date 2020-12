Covid in Toscana, tornano a salire i casi: i dati dell’11 dicembre

Sono 657 i nuovi casi positivi al coronavirus in Toscana di oggi, venerdì 11 dicembre, in significativo rialzo rispetto al dato degli ultimi giorni: sono i contenuti del bollettino quotidiano sul contagio da Covid anticipati dal presidente della Regione Eugenio Giani.

Covid in Toscana, i dati dell’11 dicembre

I casi sono stati individuati dall’analisi di 12.197 tamponi molecolari e 3.718 test rapidi. Numeri, in questo caso, superiori rispetto ai tamponi processati nei giorni scorsi. Il dettaglio sui nuovi positivi, i ricoverati, i guariti e i decessi arriverà con il bollettino atteso nel pomeriggio. Ma oggi la Toscana aspetta soprattutto di sapere se sarà il giorno del suo ritorno in zona gialla. Un’ipotesi che però sembra aver perso credito nelle ultime ore. A fare chiarezza sarà l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che verrà firmata nelle prossime ore.

Oltre al numero dei nuovi casi di Covid in Toscana, Giani ha dato notizia della chiusura del reparto Covid “high care” che era stato realizzato all’ex ospedale Palagi di Firenze, con 22 posti letto destinati all’emergenza. Vista la minor pressione sugli ospedali, la struttura viene dismessa e i suoi spazi saranno destinati ad “ambulatori per visite specialistiche e chirurgia in ‘day surgery’ – scrive Giani su Facebook – oltre a una serie di servizi sanitari specifici erogati senza degenza. Non abbassiamo la guardia, continuiamo a fare la nostra parte”.