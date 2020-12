Con questi numeri la Toscana può tornare zona gialla: ma quando? A spendersi per la seconda “promozione”, dopo quella che da domenica ha riportato la regione in zona arancione, è lo stesso governatore Eugenio Giani. I numeri ci sono, resta però il nodo della data.

Toscana, quando in zona gialla?

Se l’andamento del contagio delle ultime settimane sarà confermato anche nei prossimi giorni, la Toscana avrebbe pieno titolo di tornare in zona gialla quando sarà possibile. “La situazione è migliore – ha detto Giani – sarà il Cts a decidere quando la Toscana finirà in zona gialla, ma visto che anche l’Rt è sceso sotto il valore di 1 noi abbiamo ormai le condizioni per esserlo in qualsiasi momento”.

Nessuna forzatura

Di certo il governatore Giani non forzerà la mano come il suo collega abruzzese, che ha di fatto deciso di riportare la regione in zona arancione autonomamente, con un’ordinanza. “Ogni Regione ha sua storia – ha commentato Giani –, non voglio entrare nel merito delle considerazioni che riguardano questa presa di posizione del presidente dell’Abruzzo. Ritengo, invece, che dobbiamo salutare con favore il fatto che la Toscana ha dati positivi sul Covid. Comunque – ha proseguito – non forzerò le cose, ma mi rimetterò alle valutazioni degli scienziati. Questo devo fare”.

I numeri dicono che la Toscana è una delle regioni italiane che ha “appiattito” di più la curva del contagio nelle ultime settimane. Non solo l’Rt è tornato sotto quota 1, ma i nuovi casi per 100.000 abitanti pongono la Toscana tra i valori più bassi in Italia (Quarto miglior dato negli ultimi 7 giorni, secondo posto negli ultimi 30).

Covid Toscana 7 dicembre: contagi in calo, ma meno tamponi. I dati

Il punto è, allora, quando la Toscana tornerà zona gialla. Il Dpcm 3 novembre, il primo a introdurre il sistema delle tre fasce di rischio individuate dai colori giallo, arancione e rosso, stabiliva che per ottenere una “promozione” servissero almeno 14 giorni di dati in costante miglioramento.

Un tempo che potrebbe essere dimezzato. Il successivo Dpcm 3 dicembre prevede infatti la possibilità che il Comitato tecnico scientifico riduca il periodo di assestamento. La richiesta da parte dei governatori di regione al governo e al ministero della Salute in particolare è quella di aggiornare le fasce ogni settimana.

Toscana in zona gialla, si punta al 13 dicembre

Se la richiesta venisse accolta, sarebbe l’ordinanza del ministro della Salute di venerdì 11 dicembre a riportare la regione nella fascia di rischio inferiore, con entrata in vigore da domenica 13 dicembre: ecco quando la Toscana tornerebbe in zona gialla.

C’è da dire però che per il momento il ministro della Salute Roberto Speranza non ha concesso aperture a questa ipotesi. La questione verrà affrontata nei prossimi giorni.